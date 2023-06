Ce climatiseur trois en un arrive chez Lidl à un prix canon et est disponible uniquement en ligne

Ce climatiseur trois en un est arrivé le 15 juin dans le catalogue Lidl. Comme souvent, le prix est imbattable mais attention : il n'est disponible que sur Internet !

C'est sans doute le catalogue qu'il faut consulter chaque semaine. Lidl propose régulièrement des nouveautés dans ses rayons qui font mouche grâce à une savante recette, alliant produits innovants et dans l'air du temps, qualité et surtout prix très souvent imbattables. Cette semaine, alors que les températures montent en flèche à quelques jours du solstice d'été, le distributeur propose un climatiseur trois en un qui devrait en séduire plus d'un.

Disponible uniquement sur le nouveau site de vente en ligne de Lidl, le Silvercrest SMK 7000 B2 combine rafraîchisseur, déshumidificateur et ventilateur, avec deux niveaux de ventilation. Il permet de régler la température de 16 à 31°, avec une puissance de refroidissement de 2,06 kW (7000 BTU) et est adapté pour des grandes pièces de 30 à 45 m³. Pas besoin de passer votre temps à l'allumer et l'éteindre : le climatiseur dispose d'une fonction minuterie 1-24 h avec horloge numérique. Il est aussi doté d'une fonction de déshumidification jusqu'à 1,5 l/h (pièce 30 °C/80 % HRI) et d'un thermostat d'ambiance. Facile à déplacer grâce à ses petites roulettes, il est livré avec un panneau de commande Soft-Touch et sa télécommande.

© Lidl

Mais c'est sans doute le prix qui, une fois de plus, sera remarqué. Alors que la plupart des climatiseurs comparables sur le marché dépassent les 200 voire les 250 euros (et bien plus pour les modèles plus design ou plus élaborés), Lidl affiche un tarif de moins de 200 euros pour son appareil : il faudra débourser 199 euros pour l'obtenir.

Utilisant le principe d'un gaz réfrigérant, comme les réfrigérateurs, le climatiseur est l'alternative favorite des consommateurs en période de fortes chaleurs. Rappelons que pour être efficace, le climatiseur doit être placé près d'une porte ou une fenêtre afin de relâcher l'air chaud accumulé.

Les autres caractéristiques techniques du climatiseur