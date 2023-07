Ce produit que l'on a tous dans la cuisine permet de faire un piège efficace contre les moustiques

L'un de vos pires cauchemars en été ? Les moustiques bien sûr ! Et si vous prépariez un piège à moustique avec un produit du quotidien ?

Chaque été, c'est la même chanson, les moustiques nous empêchent de dormir tranquillement la nuit et se font un malin plaisir de nous piquer, et chaque été, vous partez à la recherche des meilleures astuces pour éloigner ces petites bêtes de chez vous. Si l'ingrédient miracle se trouvait dans votre cuisine ? Vous en avez forcément sous la main : il s'agit du liquide vaisselle. Encore faut-il savoir comment bien l'utiliser... Voici la méthode pas à pas avec les dosages et le mode d'emploi :

Voici comment fabriquer un piège à moustiques efficace à base d'eau et de liquide vaisselle

Remplissez un bol d'eau chaude. Ajoutez une cuillère à café de liquide vaisselle. Mélangez bien, cela doit mousser et faire des bulles. Mettez le piège sur votre table de nuit.

Les moustiques vont être attirés par l'eau. S'ils s'approchent trop près de votre piège, les bulles de liquide vaisselle vont les éradiquer.

Plus d'astuces et de pièges anti-moustiques ?

Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour éviter les moustiques cet été, voici quelques autres techniques efficaces pour les tenir éloignés :