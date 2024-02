Cette astuce pour les éponges à vaisselle est simple comme bonjour et pourtant elle est très utile. Découvrez-la.

Beaucoup d'entre nous utilisons des éponges pour la vaisselle bien plus longtemps que ce qui serait recommandé. En effet, les microbiologistes conseillent de remplacer votre éponge chaque semaine. Il est essentiel de changer régulièrement une éponge à vaisselle car elle accumule des bactéries et des microbes provenant des résidus de nourriture et de saleté. Avec le temps, même en la rinçant, l'éponge devient un nid à germes pouvant contaminer vos surfaces et votre vaisselle.

Si vous espérez que le fait de la bouillir ou de la chauffer fréquemment dans un micro-ondes la maintiendra suffisamment propre, ne le faites pas. Selon une étude, cela peut initialement réduire environ 60% les bactéries, mais cela ne stérilisera pas l'éponge. Même les éponges qui étaient régulièrement nettoyées de cette manière ont été trouvées aussi remplies de bactéries que celles qui n'étaient pas nettoyées.

Si vous ne pouvez pas changer d'éponge chaque semaine, vous devriez au moins le faire une fois par mois si vous lavez la vaisselle tous les jours. Et dans ce cas là, il n'est pas nécessairement obligatoire de jeter votre ancienne éponge de cuisine. Pourquoi ne pas essayer une astuce de réutilisation intelligente ?

Lorsque l'éponge atteint le point où elle est manifestement trop usée pour nettoyer vos plans de travail et votre vaisselle, coupez un coin. Ce coin coupé sert à identifier cette éponge comme étant destinée à autre chose que la vaisselle. Il va sans dire que vous devriez couper le coin assez largement pour remarquer qu'il a été coupé.

Gardez cette éponge éloignée de vos nouvelles éponges qui sont encore propres et utilisez-la pour frotter des choses sales, comme votre poubelle, vos toilettes, vos chaussures ou même vos pneus. À un moment donné, elle sera vraiment prête à être jetée. Jusque-là, vous pouvez être tranquille en sachant que vous l'avez utilisée autant que possible. Et vous serez certain de ne pas utiliser une éponge sale pour nettoyer la vaisselle !

Les éponges à vaisselle sont généralement fabriquées à partir de matières synthétiques comme le polyuréthane, un dérivé du pétrole. Elles peuvent contenir des agents antimicrobiens pour réduire la croissance des bactéries. Ces éponges ne sont pas biodégradables et peuvent libérer des microplastiques lors de leur dégradation. De plus, leur production a un impact carbone. Raison de plus pour les utiliser le plus longtemps possible !