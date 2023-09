Versez-en 4 cuillères à soupe dans de l'eau chaude et nettoyez les fenêtres - vos vitres brilleront sans laisser de traces

Même après les avoir nettoyées, les vitres ont encore souvent des traces. Avec cette astuce de grand-mère, vous les éliminerez toutes.

Vous voulez des fenêtres étincelantes ? Pour beaucoup, le nettoyage des fenêtres est associé à un dur labeur pour enlever la saleté, puis à les essuyer à sec, et finalement, on découvre souvent qu'elles ont des traces. Alors, comment nettoyer les fenêtres pour qu'elles soient sans traces ni coulures ? Un produit que beaucoup d'entre nous avons à la maison peut aider. Vos vitres seront brillantes sans la moindre trace dès le premier essuyage. Cette méthode écologique de nettoyage des fenêtres n'est pas laborieuse et le résultat est impressionnant. Tellement impression que nettoyer les fenêtres pourrait même devenir simple et agréable.

Comment laver les fenêtres pour qu'elles soient sans traces ? Le secret est d'utiliser du liquide de rinçage pour lave-vaisselle. Il suffit de verser 4 cuillères à soupe de ce liquide dans environ 1 litre d'eau tiède. Humidifiez un chiffon en microfibre dans cette solution et essuyez les vitres. N'oubliez pas de les sécher immédiatement. Pourquoi le liquide de rinçage est-il si efficace pour le nettoyage des fenêtres ?

Le liquide de rinçage pour lave-vaisselle est conçu pour éliminer les résidus et prévenir les traces sur la vaisselle pendant le cycle de séchage. Il réduit la tension superficielle de l'eau, permettant ainsi à l'eau de s'écouler plus facilement des surfaces, comme le verre. En évitant la formation de gouttes d'eau, il prévient les taches d'eau séchées qui peuvent laisser des traces ou des marques. En outre, il contient souvent des agents qui améliorent la brillance, donnant ainsi aux vitres un aspect plus propre et éclatant. Ainsi, lorsqu'il est utilisé pour nettoyer les vitres, il donne des résultats éclatants sans stries ni marques.

Si vous voulez avoir des fenêtres parfaitement propres sans traces, évitez de les nettoyer à midi lorsque le soleil les frappe. Le liquide sèche rapidement sur les vitres chaudes, laissant des traces inesthétiques. L'ordre de nettoyage est également important. Comment laver les fenêtres ? Nettoyez d'abord soigneusement les cadres, puis les vitres, et enfin les rebords. Si vos vitres sont très sales, commencez par les laver avec de l'eau et un détergent universel pour éliminer la poussière, la saleté et autres impuretés. Faites de même avec les cadres de fenêtres. Pour finir, séchez à l'air, mais utilisez plutôt des chiffons en microfibre plutôt que du papier essuie-tout, car ils ne laissent pas de résidus sur les vitres.