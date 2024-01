Voici pourquoi il faut arrêter de piéger les araignées dans votre aspirateur

Aspirer une araignée volontairement ou non n'est jamais une bonne idée... Les explications

L'automne est là, et avec lui, sonne le retour de nos amies à huit pattes dans nos maisons. Oui, vous avez peut commencé à trouver des araignées dans votre intérieur. Ces petites bêtes adorent trouver refuge dans tous les recoins de la maison, surtout dès que les températures baissent. Si vous faites partie des 40% de Français qui paniquent à la vue d'une araignée, selon Christine Rollard, enseignante chercheuse au Musée national d'histoire naturelle de Paris et spécialiste des araignées, interrogée par le magazine Psychologies, vous avez peut-être au fil des années opté pour une méthode radicale : l'aspirateur !

C'est pourtant une erreur et il plus que temps de mettre fin à cette croyance. Rangez dès aujourd'hui votre pseudo-arme de destruction massive d'araignée ! Si cette méthode parait pratique et rapide, elle est pourtant loin d'être efficace à 100%. Trop souvent, la petite (ou grosse) bête va parvenir à ressortir plus ou moins rapidement de votre aspirateur. Certaines araignées vont mourir asphyxiées par la poussière et la puissance de l'aspiration, mais ce n'est pas le cas de toutes. Or votre appareil peut se transformer en un domicile très accueillant pour cette petite bête.

Dans le sac de l'aspirateur ou dans le réservoir, l'araignée va pouvoir se délecter de vos restes de nourriture, même les miettes les plus infimes. L'invitée surprise va alors pouvoir aisément survivre et réapparaître quelques heures, voir quelques jours après en suivant la lumière au bout de l'embout de votre aspirateur.

Vous nettoyez votre aspirateur après chaque passage ? Même privée de son butin, l'araignée ne sera pas prise au dépourvu. Il faut savoir qu'une araignée en bonne santé peut survivre très longtemps, jusqu'à 200 jours, sans manger car elle parvient à vivre sur ses réserves. C'est ce qu'explique l'arachnologue suédoise Kajsa Mellbrand dans le magazine Illustrerad Vetenskap. Vous l'avez compris, aspirer les araignées pour les emprisonner dans votre aspirateur n'aura aucun effet si ce n'est de les faire passer en mode survie.

Alors, comment s'en débarrasser efficacement cet automne ? Il n'y a pas de solution miracle malheureusement. Il est déconseillé de les tuer car elles sont utiles à notre écosystème. Dans notre intérieur, elles vont même nous débarrasser de certains nuisibles comme comme les moustiques, les mouches ou les moucherons. Voici une méthode simple, respectueuse de l'écosystème et efficace :