Les meilleurs fleuristes le savent bien : un petit geste cet automne et votre orchidée sera la plus belle

Si votre orchidée n'a plus de fleurs, ne la jetez pas. Voici comment favoriser sa floraison.

L'orchidée est une plante star de nos intérieurs. Souvent offerte en cadeau, l'orchidée tout pour plaire, mais elle demande un savoir-faire précis et une attention minutieuse si on veut avoir de jolies fleurs d'une années sur l'autre. C'est d'ailleurs ce qui décourage bon nombre d'entre nous... Et pourtant, un seul geste simple, s'il est bien effectué, et surtout au bon moment, assure à vos orchidées des fleurs encore plus belles lors de la prochaine floraison.

L'entretien de l'orchidée n'est pas qu'une question d'arrosage, d'engrais ou de pots, trois points régulièrement avancés. Des jardiniers et fleuristes de la chaîne de magasin Interflora ont ainsi partagé un petit plus qui fait toute la différence : tailler votre orchidée. Pour la raviver et lui faire passer l'hiver en toute quiétude, cette petite séance de lifting est indispensable.

Mais alors comment bien tailler votre plante, et à quel moment ? Pour que votre orchidée continue de produire de jolies fleurs, elle nécessite une taille une fois les fleurs tombées. Si vous adoptez le bon geste, votre plante pourra continuer à croître et à fleurir pendant de nombreuses années. Un signe doit vous aider à trouver le bon moment : il suffit de guetter quand les fleurs tombent. C'est l'indice à scruter et le signal : c'est bientôt le bon moment pour tailler l'orchidée. Or, bonne nouvelle, cela se produit généralement en automne. Laisser les tiges saines quelques jours ou quelques semaines et surveillez l'apparition de nouvelles tiges. Une fois celles-ci apparues, vous pouvez passer à la taille. On vous donne ci-dessous le mode d'emploi.

Vous êtes prêt ? Pour bien tailler votre orchidée, il vous faut simplement un sécateur ou un couteau.. Voici les étapes à suivre :

Vérifiez la santé de la ou des tiges de votre plante. La taille va dépendre de l'état de vos tiges.

Si les tiges sont vertes et fermes au toucher, elles sont saines. Au contraire, si elles sont de couleur brune/jaune et dures au toucher, elles ne sont pas en bonne santé.

Stérilisez votre sécateur avec de l'eau bouillante pour éviter de transmettre des maladies à votre plante.

A l'aide de votre sécateur, coupez les feuilles, tissus ou racines mortes en veillant à couper en diagonale. Couper les racines mortes aidera à prévenir leur pourriture, qui peut " tuer votre orchidée ".

Pour les tiges en bonne santé, et si c'était leur première floraison, coupez la tige juste au-dessus de l'encoche/du nœud de la tige où la première fleur a fleuri. Cela permettra à une nouvelle pousse d'émerger.

Si la tige est en mauvaise santé ou si la plante a déjà refleuri une fois, il est préférable de couper un pouce au-dessus de la base de la tige. Cela permet à l'orchidée de concentrer son énergie sur la production de nouvelles feuilles et racines solides.

Avec ce petit geste simple à faire cet automne, vous vous assurez les meilleures chances de voir votre orchidée bien repartir et vous faire de magnifiques nouvelles fleurs d'ici 8 à 12 semaines selon Interflora.