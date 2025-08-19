Ce meuble Ikea coûtait 37 euros à sa sortie, il vaut maintenant 2 300 euros - l'avez-vous chez vous ?

Regardez chez vous, votre meuble Ikea vaut peut-être de l'or. Voici les anciens meubles du géant suédois qui se revendent à prix d'or.

Qui n'a jamais eu de meuble Ikea chez soi ? Le géant suédois sait conquérir les générations avec ses meubles astucieux, pratiques et abordables, tout en offrant un design qui a marqué des générations. L'enseigne fête justement ses 80 ans et ressort pour l'occasion des meubles iconiques qui ont marqué son histoire. La marque a sorti de nombreuses collections en collaboration avec des designers, en édition limitées. Au fil des années, certaines pièces Ikea sont devenues de véritables investissements. Si vous avez un de ces meubles ou objets à la maison, vous pourriez être assis sur une petite fortune.

Certaines de ces pièces valent aujourd'hui beaucoup d'argent sur le marché de la seconde main. C'est le moment de regarder si vous n'avez pas un de ces meubles ou objets à la maison. Parmi ceux qui ont pris de la valeur, on trouve par exemple :

Cependant, tous les meubles Ikea ne sont pas égaux en termes de valeur de revente. Les classiques comme la bibliothèque Billy ou l'étagère Kallax, bien qu'ils se vendent en seconde main, ne connaîtront pas une envolée des prix. Ils se revendront sous leur prix d'achat. Mais certains meubles ou objets datant des années 60 aux années 2000 sont devenues des pièces très convoitées pouvant atteindre parfois des milliers d'euros.

Nos conseils pour savoir si votre meuble Ikea prendra de la valeur dans les années à venir ? Il doit être en très bon état et avoir été peu démonté, voire jamais. Idéalement, il doit avoir un look un peu vintage, mais surtout, faire partie d'une collaboration avec un designer. Au cours des dernières années, deux collections ont suscité un vif intérêt parmi les collectionneurs et les amateurs de design. La collaboration avec Virgil Abloh en 2019 (MARKERAD) et celle avec la designer Sabine Marcelis (VARMBLIXT) en 2023 ont créé des pièces uniques et limitées qui pourraient devenir des objets de collection prisés dans les années à venir...