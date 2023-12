Ce simple geste permet au sapin de conserver ses épines jusqu'à Noël

En décembre, le sapin est la star de nos intérieurs et il trône fièrement dans nos salons. Mais pour qu'il soit beau comme au premier jour le soir de Noël, voici ce qu'il faut absolument faire.

A l'approche de Noël, chacun s'active pour décorer sa maison aux couleurs de Noël. La star : le sapin de Noël ! Près de 3/4 des Français l'achètent avant le 15 décembre pour en profiter avant Noël et sans doute faire patienter plus facilement petits et grands. Mais pour qu'il reste le plus beau, le plus vert possible, avec toutes ses épines et tienne jusqu'à Noël, un petit geste quotidien est essentiel.

Si vous êtes de la team épicéa, le sapin traditionnel et odorant, le plus important est de l'acheter le plus tard possible, ou de le prendre en pot car il perd vite ses épines. Le Nordmann quand à lui va tenir un peu plus longtemps, mais pour que ses branches ne s'affaissent pas et qu'il ne perde pas ses épines, il faudra aussi lui apporter un soin quotidien.

Incroyable mais vrai, un sapin peut boire beaucoup d'eau, entre un et trois litres d'eau en 24 à 48h. Il est donc essentiel de lui apporter de quoi boire si vous ne voulez pas le voir tout raplapla au bout de quelques jours. Si vous avez opté pour un sapin en pot, c'est celui qui va le mieux se conserver, et dont l'entretien sera le plus simple. Vous pouvez commencer par le rempoter dans un pot de la taille supérieur. Ensuite, il vous suffit de l'arroser quotidiennement afin que la terre reste humide. Si vous l'avez déjà décoré sans le rempoter, pas de panique ! Pensez juste à lui mettre un peu d'eau tous les jours.

Si vous avez choisi un sapin coupé, plusieurs options s'offrent à vous.

S'il est installé sur une buchette, placez-la dans une large soucoupe, une bassine ou un seau avec un fond d'eau. Ainsi, la bûche restera humide et votre sapin gardera ses épines plus longtemps. Un conseil pour que cela soit esthétique, mettez autour du contentant un joli tissu rouge, vert ou doré. Attention de ne pas mettre directement la bûche sur votre sol, et de l'humidifier. Vous pourriez le regretter car cela abîmera votre revêtement.

Si votre sapin n'a pas de bûche, vous devez trouver une solution pour le faire tenir. La bonne idée : mettre le pied du sapin dans un pot (pot de fleur ou seau par exemple) avec du sable. Cela permettra de maintenir votre sapin droit, et de pourvoir mettre de l'eau tous les jours dans le contenant.

Enfin, vous pouvez vaporiser les branches de votre sapin tous les jours pour lui permettre de conserver un maximum de temps ses aiguilles. Attention, cette solution est possible seulement si vous ne l'avez pas décoré de guirlandes électriques, sinon cela peut être dangereux.