Un expert immobilier est formel, ce détail dévalue votre logement et rebute les acheteurs potentiels

Si vous souhaitez vendre votre logement, voici les principales erreurs à ne pas faire qui pourraient dévaloriser votre maison ou appartement et rebuter les acheteurs.

Les propriétaires qui souhaitent franchir le pas et vendre leur maison ou leur appartement veulent le faire au meilleur prix. Mais attention, Eric Bramlett, expert en immobilier et propriétaire de Bramlettresidential.com prévient qu'il existe toute une série de problèmes potentiels qui pourraient affecter la valeur de votre maison et même sa capacité à se vendre à un bon prix. Selon lui, trois caractéristiques rebutent instantanément les acheteurs et dévalorisent les maisons.

Le premier point est l'encombrement. Il faut faire une bonne première impression quand un acheteur potentiel entre dans votre logement. Un environnement encombré peut instantanément dégager une ambiance chaotique et peu accueillante, et peut potentiellement "dissuader les acheteurs dès le départ". Le désordre a la capacité de "faire paraître les pièces beaucoup plus petites qu'elles ne le sont réellement" explique l'expert, ce qui peut amener les acheteurs à croire que la maison ne dispose pas du stockage ou de l'espace de vie dont ils ont besoin.

Un environnement encombré peut aussi donner l'impression aux acheteurs que le vendeur tente de dissimuler des défauts, et néglige l'entretien de son bien. Pensez à bien ranger votre maison ou appartement avant les visites. Ne laissez rien trainer sur les tables et les meubles, ne laissez pas le linge sécher sur votre portant, désencombrez les sols, ne laissez pas de vaisselle sale dans l'évier, etc.

Le choix de la couleur de la peinture dans une maison est également très important. C'est bien plus qu'une simple décision esthétique. Il joue un rôle essentiel dans l'ambiance d'un espace et peut influencer la perception des acheteurs potentiels. L'expert immobilier a affirmé que "des couleurs de peinture extrêmement vives ou inhabituelles peuvent dissuader les acheteurs, en particulier ceux qui ont du mal à visualiser au-delà du décor existant". Il recommande d'opter pour des teintes neutres avec des nuances chaudes, car elles rendent non seulement les espaces accueillants, mais offrent également un attrait intemporel, garantissant que la maison reste "attrayante pour les acheteurs potentiels pendant une durée plus longue".

Autre point. Bien souvent, les propriétaires se concentrent uniquement sur leur salon ou leur cuisine, estimant qu'il s'agit des principaux domaines d'intérêt des acheteurs et pourraient donc involontairement négliger l'un des "espaces les plus intimes et les plus cruciaux" : la chambre principale. Le professionnel explique que cette pièce sert de sanctuaire au sein de la maison, et que son état peut "influencer de manière significative la perception qu'a l'acheteur de l'ensemble de la propriété".