Une maman partage son astuce pour enlever les taches de gras sur les vêtements

Voici une technique peu coûteuse pour en venir à bout des taches tenaces d'huile sur les vêtements. Vous aurez seulement besoin de deux produits de cuisine.

Les taches de gras peuvent être une horreur à nettoyer, surtout quand vous avez des enfants qui se tachent à chaque repas. Que vous savouriez une salade assaisonnée d'huile d'olive ou une pizza bien grasse, la dernière chose que vous voulez est une tache grasse sur votre tee-shirt ou chemise préférée. Un simple passage dans la machine à laver ne suffit pas pour l'éliminer. Heureusement, les réseaux sociaux regorgent d'astuces ménagères.

Mila, une maman a révélé à ses abonnés sur son compte TikTok @mama_mila_ (dédié à l'organisation et au nettoyage de la maison) comment se débarrasser des taches d'huile "tenaces" sur les textiles. "Dites adieu aux taches d'huile sur vos vêtements préférés", a écrit la maman en légende de sa vidéo TikTok. Cinq étapes simples suffisent pour éliminer qui les taches de graisse. Et la bonne nouvelle, cela ne vous coûtera presque rien car il vous faut simplement des produits de base comme du liquide vaisselle et du bicarbonate de soude. Voici comment procéder pour réussir l'opération.

Commencez par placer le vêtement taché en question sur une surface plate et dure (le plan de travail, une table, ou le fond de la baignoire par exemple). Si la tache est sur une surface plate, cela sera bien plus simple de mettre les produits dessus. Une fois le vêtement à plat, vous devez recouvrir la tache de liquide vaisselle. Peut importe la marque, tous les liquides vaisselles ont des actifs dégraissants. Ensuite, saupoudrez du bicarbonate de soude sur le liquide vaisselle. Cela aidera à absorber le gras. Après avoir ajouté les deux produits nettoyants, vous devez laisser agir les produit pendant 10 minutes environ.

Une fois cette étape terminée, la maman recommande de laver le vêtement comme à votre habitude, à la main pour les vêtements fragiles, ou en machine pour les autres, sur le programme habituel. Elle explique aussi dans sa vidéo que cette technique fonctionne aussi bien sur les taches récentes que sur les vieilles taches qui sont déjà passées en machine.

Ses abonnés confirment en commentaire que cette méthode est magique. Ils sont plusieurs à souligner à quel point le liquide vaisselle peut être puissant pour lutter contre les taches grasses. Une autre star des réseaux sociaux partageant ses conseils de nettoyage avec ses millions d'abonnés sur son compte Instagram, Sophie Hinchliffe, est elle aussi convaincue de cette technique.