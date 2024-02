Ce riz d'une très grande marque est le pire selon 60 Millions de consommateurs, il contient trop de pesticides

Le magazine 60 Millions de consommateurs a comparé de nombreuses références de riz vendues en grande surface. Une marque bien connue est pointée du doigt.

Votre riz préféré est-il vraiment le meilleur ? Riz thaï, de Camargue, basmati, bio ou non, rapides à cuire, parfumées... Les références de riz sont devenues très nombreuses dans les rayons de supermarché. Pour nous aider à y voir plus clair, le magazine 60 Millions de Consommateurs a publié une enquête portant sur plusieurs types de riz et sur des marques vendues dans les grandes surfaces.

Le magazine a passé au crible chaques grandes marques avant de comparer séparément trois types de riz : thaï, basmati bio ou non, riz de Camargue et riz long grain. L'objectif était de comparer la teneur en trois substances : pesticides, aflatonixnes et arsenic inogarniques, des produits qui sont réglementés avec des teneurs maximales fixées par l'Union européenne.

Les résultats sont tombés et peuvent surprendre. Si les marques bio sont les mieux cotées chez les riz thaï, la marque distributeur Carrefour brille ainsi dans la catégorie des riz basmati en se classant à la première place, loin devant des marques reconnues comme Taureau Ailé, troisième dans cette même catégorie pour son riz bio, ou Lustucru 5e.

Le riz basmati est d'ailleurs plutôt mal coté sur ces polluants. Il s'agit du riz le plus contaminé selon 60 Millions de consommateurs, qui l'explique facilement "Il y a quinze ans, les producteurs ont ajouté des variétés plus productives et poussé vers une riziculture plus intensive et utilisatrice de pesticides", note Delphine Marie-Vivien, chercheuse au Cirad et interrogée par le magazine. Résultat, certains riz testés présentent de fortes teneurs en pesticides dont l'un d'une marque très connue en France et vendue dans tous les supermarchés.

Cette marque, c'est Ben's Original, anciennement connue sous le nom d'Uncle Ben's et qui a explosé sur le marché français dans les années 80 à grands coups de spots télévisés. 60 Millions de consommateurs a trouvé dans son lot de riz Ben's Original du tébuconazole, un fongicide et régulateur de croissance des plantes, un produit ciblé par l'agence de sécurité sanitaire française pour son caractère potentiellement cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction. Pire encore, on y trouve aussi un pesticide, l'isoprothiolane interdit d'usage dans l'Union européenne... mais pas ailleurs sur le globe. Pour information, le riz basmati Ben's Original est récolté en Inde ou au Pakistan en fonction des paquets.

60 Millions de consommateurs recommande donc davantage le riz basmati Carrefour Extra au bon rapport qualité-prix qui obtient la meilleure note de l'étude, toute catégorie de riz confondues avec 18/20, contre 8/20 pour le riz Ben's Original. Le magazine plébiscite également le riz thaï long grain Monoprix, le riz de Camargue Nos régions ont du talent chez Leclerc et le riz long grain Jasmice Rice, des références sans résidus de pesticides.