C'est l'heure exacte de la journée à laquelle vous devez ouvrir les fenêtres pour éviter la moisissure

Eté comme hiver, il est essentiel d'aérer quelques minutes pour renouveler l'air, mais aussi éviter à l'humidité et à la moisissure de s'installer. Mais quel est le meilleur moment de la journée ?

En hiver, maintenir une maison saine et confortable nécessite une gestion minutieuse de l'aération. En France, de nombreux foyers sont victimes de problèmes d'humidité, de condensation, et par conséquence de moisissure. L'humidité et la moisissure dans la maison peut entraîner de nombreux problèmes de santé comme de la toux, des rhinites, des problèmes respiratoires (asthme), des maux de tête, de la nausée ou encore une irritation de la peau et allergies respiratoires. Cela peut aussi créer un environnement propice aux nuisibles comme les acariens ou les cafards.

Pour éviter ces problèmes, il est important d'avoir une bonne ventilation et d'aérer. Les experts en santé domestique recommandent d'ouvrir les fenêtres chaque jour, pendant au moins dix minutes, été comme hiver. En hiver, le problème s'empire, surtout quand il fait très froid. L'humidité est accrue et vous avez moins envie d'ouvrir vos fenêtres. Mais si vous prenez une douche ou séchez des vêtements avec la fenêtre fermée, cela peut entraîner rapidement une accumulation de condensation et d'humidité. Ouvrir les fenêtres est donc crucial pour éviter l'apparition de moisissures. Mais saviez-vous que l'heure à laquelle vous le faites peut faire toute la différence ?

Contrairement à ce que nous faisons souvent, le meilleur moment n'est pas le matin avant de partir au travail. Les experts sont formels, il faut ouvrir ses fenêtres pendant la partie la plus chaude de la journée, car c'est à ce moment-là que l'air extérieur est généralement le plus sec. Idéalement, si vous êtes chez vous, ouvrez vos fenêtres entre 10 heures et 14 heures.

L'aération pendant ces heures permet d'évacuer l'humidité accumulée dans la maison sans risquer d'introduire de l'air extérieur trop froid, ce qui pourrait causer des problèmes de condensation et de moisissure. En outre, le flux d'air durant ces heures de la journée favorise un séchage plus rapide des surfaces humides, réduisant ainsi le risque de formation de moisissures. N'hésitez pas à ouvrir plusieurs fenêtres en même temps pour bien faire circuler l'air.

En revanche, ouvrir les fenêtres tôt le matin ou tard le soir peut être contre-productif en hiver. Pendant ces périodes, la température extérieure est généralement plus froide, ce qui peut entraîner une augmentation de l'humidité intérieure et favoriser la condensation, surtout si les températures sont proches du point de congélation.