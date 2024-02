Cet incontournable de cuisine est très efficace pour laisser vos vitres brillantes et sans traces

Grâce à ce produit du quotidien conseillé par de nombreux pros du ménage, vos vitres seront belles, brillantes et sans traces plus longtemps.

La plupart des gens ne remarquent pas à quel point leurs fenêtres sont sales jusqu'à ce que le soleil les éclaire. Et là, c'est la catastrophe. Des stries, des traces, des insectes écrasés, de la poussière, ou encore des empreintes de doigts deviennent plus visibles à la lumière du jour, et on se rend compte à quel point nos vitres ne sont pas propres. Même s'il peut être tentant de nettoyer rapidement les fenêtres lorsque le soleil brille sur elles, il est préférable d'attendre.

Nettoyer les fenêtres par temps ensoleillé laissera probablement plus de traces qu'au départ, car la solution de nettoyage pourrait ne pas sécher avant que vous ayez eu l'occasion de l'essuyer. Le meilleur moment pour nettoyer vos fenêtres est donc par temps nuageux ou couvert, et pas avec n'importe quel produit. Pour le nettoyage de vos vitres, pas besoin d'investir dans un énième produit ménager couteux. D'autres produits économiques et écologiques sont très efficaces.

Si le vinaigre blanc a déjà fait ses preuves pour laver les vitres, nous avons trouvé un autre produit miracle pour des vitres brillantes et sans traces, que vous êtes sûr d'avoir déjà dans vos placards : du liquide vaisselle. Souvent relégué à sa fonction première dans la cuisine, le liquide vaisselle déploie ses talents bien au-delà de l'évier. Il s'impose désormais comme l'arme secrète des amateurs de vitres impeccables car il possède des agents dégraissants puissants.

Sa composition lui permet de dissoudre les dépôts de graisse et de saleté sans laisser de film gras ni de résidus indésirables sur les vitres. Cela en fait un choix idéal pour obtenir des vitres étincelantes en un rien de temps. Mélangez dans un vaporisateur une petite quantité de liquide vaisselle dans de l'eau tiède. Une concentration modérée est suffisante pour obtenir des résultats probants. Si vous mettez trop de produits, cela risque de laisser des traces. Vaporisez la préparation sur toute la surface vitrée et frottez en douceur avec un chiffon microfibre afin d'éliminé la saleté et les résidus. Rincez à l'eau pour éliminer tout résidu de produit, puis séchez la vitre avec un chiffon propre afin d'obtenir un éclat impeccable.

Si vous préférez garder le liquide vaisselle pour faire la vaisselle, vous pouvez utiliser un autre nettoyant maison composé de moitié de vinaigre blanc et de moitié d'eau tiède. Cela sera tout aussi efficace.