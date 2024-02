Ce simple geste permet d'augmenter la valeur de votre bien immobilier jusqu'à 18 000 euros selon un expert

Un expert immobilier est formel : certaines caractéristiques extérieures améliorent l'attrait de votre logement et pourraient augmenter la valeur de votre maison jusqu'à 18 000 euros.

Alors que le marché immobilier reste incertain et que les vendeurs peinent à vendre leur maison ou appartement, de nombreuses personnes cherchent des moyens de maximiser la valeur de leur propriété afin de la vendre au meilleur prix. Qu'il s'agisse de donner une nouvelle couche de peinture aux murs de votre logement, de désencombrer, de désherber, etc., l'amélioration de certaines caractéristiques peut ajouter de la valeur et rendre votre maison plus attrayante pour les acheteurs, mais aussi faire grimper son prix.

Le site anglais Toolstation a demandé conseil à des experts immobiliers sur les meilleurs moyens d'augmenter la valeur d'un bien immobilier. Jonathan Rolande, expert et acheteur immobilier professionnel, explique que selon lui, un jardin bien entretenu pouvait ajouter jusqu'à 18 000 euros à la valeur d'une maison (sur la base d'une maison évaluée à 410 000 euros). Cela "peut inclure des améliorations telles qu'une clôture moderne, des cadres de fenêtres bien entretenus, un jardin méditerranéen ou un plan d'eau élégant" précise-t-il.

Mais comment savoir ce qui peut plaire aux éventuels acheteurs ? L'expert précise qu'il peut être intéressant de regarder ce que font les voisins dans votre quartier. Une maison de bord de mer n'aura pas le même look qu'une maison de ville. Il poursuit : "vous pouvez également parler avec des agents immobiliers locaux. Ils ont généralement une longueur d'avance sur ce que demandent les acheteurs dans votre région. "Pinterest est également un excellent lieu d'inspiration" selon l'expert.

Liam Ryan, co-fondateur d'Assets for Life spécialisé en formation en gestion immobilière, confirme les propos de son confrère. "Pour augmenter la valeur de la propriété, concentrez-vous sur l'amélioration de l'attrait extérieur en entretenant l'aménagement paysager, en créant une entrée accueillante et en rafraîchissant la peinture" conseille-t-il. Il explique aussi aux propriétaires de concevoir le jardin en fonction des zones environnantes. "Il est important que la conception de la propriété s'intègre dans les environs immédiats" selon lui. Un extérieur de type cottage pourra plaire en campagne, mais pas pour une maison de ville par exemple.

D'autres paramètres entrent en jeu lors de la vente de la maison. "Les fonctionnalités économes en énergie comme les panneaux solaires ou les fenêtres à double vitrage sont également attrayantes", ajoute-t-il, mais aussi "les espaces de vie extérieurs tels que les patios ou les terrasses". L'extérieur est donc tout aussi important que l'intérieur du bien immobilier. C'est la première chose que vont voir les potentiels acheteurs. Il est important de le soigner.