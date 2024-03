Nettoyer les volets roulants est facile avec ce produit naturel et c'est le moment idéal pour le faire !

Un produit naturel et pas cher remplit à merveille cette tâche du printemps qui approche : le nettoyage des volets roulants. En PVC ou en bois, les volets roulants seront comme neufs après ce petit passage.

Il va globalement peu pleuvoir selon Météo-France en ce début du mois de mars, une période qui commence à sentir bon l'arrivée du printemps et avec lui, le temps des grands nettoyages ! Parmi les tâches souvent négligées mais cruciales figure le nettoyage des stores et volets roulants. C'est donc le bon moment : après avoir bravé les intempéries et le froid de l'hiver, ces accessoires pratiques de nos maisons méritent une attention particulière pour retrouver leur éclat mais aussi conserver toutes leurs fonctionnalités. Rien de pire qu'un volet roulant bloqué par la saleté et l'usure…

Que vos volets roulants soient en PVC ou en aluminium, la méthode de nettoyage reste la même, mais nécessite une approche douce pour éviter les rayures indésirables. Oubliez les produits chimiques et abrasifs qui, en plus d'être nocifs pour l'environnement et la santé, peuvent endommager la surface de vos volets. La solution ? Optez pour des outils doux comme des chiffons en microfibre, une éponge non abrasive, ou encore une serpillère, et privilégiez les nettoyants naturels comme le savon noir ou le savon de Marseille. Le savon noir permet d'obtenir d'excellents résultats sur tout type de volet roulant. Ce produit simple à utiliser et peu cher est donc à particulièrement conseiller pour ce nettoyage de printemps.

Comment faire ? Commencez par passer un chiffon microfibre pour éliminer la poussière. Ensuite, en utilisant un chiffon microfibre humide trempé dans de l'eau chaude, nettoyez délicatement chaque lame ainsi que le coffre et les coulisses. Pour les taches plus tenaces, le savon noir est votre allié. Vous pouvez même vaporiser directement ce produit naturel sur les volets avant de procéder au nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur.

Il est important de ne pas refermer complètement le volet roulant lors du nettoyage pour mieux atteindre les moisissures incrustées entre les lames. Laisser des petits jours visibles permet au chiffon de mieux capturer la saleté. Une fois le nettoyage terminé, assurez-vous de sécher entièrement les surfaces avec une serpillère sèche pour ne pas laisser d'humidité.

Pour faciliter cette tâche parfois ardue, surtout pour les volets situés en hauteur, l'utilisation de brosses à manche télescopique est recommandée. Là encore, choisissez une brosse à poils doux pour éviter de rayer le PVC et imprégnez-la de votre mélange nettoyant avant de nettoyer doucement toutes les parties du volet.

La fréquence de nettoyage des volets roulants n'est pas gravée dans le marbre, mais un nettoyage complet deux à trois fois par an devrait suffire à maintenir leur apparence et leur fonctionnement. Vous pouvez également surveiller leur état après de fortes intempéries ou à la fin du printemps après les périodes de pollinisation. En adoptant cette technique et en privilégiant des produits naturels, vous contribuerez à la longévité de vos volets roulants sans effort considérable ni coût exorbitant.