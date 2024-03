Mieux que l'eau de Javel, ces deux produits de votre placard sont incroyables pour blanchir les chaussettes

Les chaussettes blanches ne restent jamais blanches bien longtemps. Bonne nouvelle, l'eau de Javel n'est pas le seul moyen de les blanchir et d'éliminer les taches.

Lorsqu'il s'agit de lessive, les chaussettes sont l'un des articles qui se salissent le plus rapidement, surtout si vous vous promenez sans chaussures. Même si un lavage rapide suffit généralement pour que vos chaussettes soient à nouveau prêtes à être portées, le problème peut être plus compliqué lorsqu'il s'agit de chaussettes blanches, car elles peuvent se tacher et se ternir avec le temps, surtout si elles sont portées régulièrement.

Pour beaucoup, l'eau de Javel est souvent considérée comme le remède ultime pour redonner de la blancheur aux chaussettes. Cependant, cette solution peut être agressive et potentiellement nocive pour les tissus et pour l'environnement. Heureusement, il existe une alternative plus douce et tout aussi efficace, avec deux produits que vous avez probablement déjà dans vos placards. Il s'agit du bicarbonate de soude et du liquide vaisselle, des alliés blancheur pour vos chaussettes.

Pour rendre vos chaussettes à nouveau blanches, rien de plus simple. Saupoudrez du bicarbonate de soude sur les zones tachées ou jaunies de vos chaussettes, puis versez du liquide vaisselle dessus. Assurez-vous de bien étaler les produits sur toute la surface des chaussettes concernées. Vous pouvez utiliser une brosse pour frotter les produits sur le textile afin qu'ils pénètrent bien dans la fibre. Laissez les produits agir sur les chaussettes pendant au moins 30 minutes, voire plus longtemps si possible. Cette période permettra aux ingrédients de blanchiment naturels d'agir sur les taches et de commencer à éclaircir les chaussettes. La dernière étape consiste à mettre les chaussettes avec le reste du linge sur un cycle de lavage normal, idéalement à 40 degrés.

Le bicarbonate de soude est un ingrédient ménager très efficace pour blanchir les vêtements. Vous verrez, les résultats sont étonnants et ont déjà fait leurs preuves chez les professionnels du ménage. Sarah Dempsey, experte en blanchisserie chez My Job Quote, a précédemment déclaré à l'Express que le bicarbonate de soude était magique quand il s'agit de redonner de l'éclat à des chaussettes blanches, il peut "éliminer les taches tenaces et aider à rendre les chaussettes blanches super blanches en un seul lavage".