Sa piqûre peut être grave, c'est le meilleur moment pour piéger cet insecte invasif

C'est le bon moment pour mettre en place des pièges pour éviter la prolifération de cet insecte ravageur.

Alors que le temps se radoucit, les petites bêtes sont de retour dans le jardin et la maison. Si le retour des coccinelles, des abeilles ou des papillons ravit de nombreux jardiniers, ce n'est pas le cas de tous les insectes. Les piqures de certains d'entre eux et leurs dégâts en effraient plus d'un. L'un d'entre eux est devenu un fléau en France. Ce sont en plus des prédateurs agressifs pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Des colonies ont été observées en train d'attaquer les ruches d'abeilles domestiques, tuant les abeilles ou les forçant à abandonner leur colonie, ce qui entraîne des pertes économiques importantes pour les apiculteurs.

Et gare à vous si vous en apercevez en nombre ! Si la plupart du temps la piqûre d'un tel insecte est bénigne, elle peut déclencher des réactions allergiques graves chez certaines personnes, pouvant même conduire à un choc anaphylactique. Elle peut également être mortelle sur des personnes sensibles en cas de piqures multiples (il aiment attaquer en groupe), ou à certains endroits du corps comme les yeux ou la gorge.

Cet insecte à repousser, c'est le frelon asiatique, une espèce invasive. Alors que les reines commencent à sortir de leur hibernation au printemps pour fonder de nouvelles colonies, il est ainsi crucial de mettre en place des stratégies de piégeage dès maintenant pour capturer les reines et contrôler la prolifération des frelons asiatiques. Les autorités mais aussi les apiculteurs ont délivré de précieux conseils pour les piéger. Attention, après les mois d'avril et de mai, il sera trop tard pour piéger les reines. Il faudra alors s'attaquer aux nids secondaires, un exercice plus ardu et sans doute à réserver à des profesionnels.

Chez les particuliers, les pièges à frelons asiatiques sont ainsi généralement constitués de bouteilles en plastique découpées et appâts avec des substances sucrées pour attirer les insectes. Une fois piégés, les frelons peuvent être éliminés en toute sécurité. Attention, les apiculteurs mettent en garde sur ce type de piège, il faut faire attention à l'appât que vous mettez dans le piège pour éviter qu'il n'attire aussi les abeilles. Il est nécessaire de rappeler que le piégeage a pour but premier la préservation de la biodiversité et la protection des ruches.

Mieux vaut d'ailleurs privilégier les pièges sélectifs, c'est à dire ceux qui vont seulement capturer le frelon asiatique. Voici une recette d'appât qui va attirer les frelons asiatiques mais pas les abeilles : un mélange 1/3 de vin blanc, 1/3 de bière et 1/3 de sirop de fraise ou de grenadine. Les abeilles n'aimant pas l'alcool ne seront pas attirées.

Il faut ensuite placer le piège au bon endroit pour capturer les reines, idéalement "près des arbres à fleurs, des composteurs ménagers et éventuellement à proximité des bâtiments anciens ou des tas de bois où elles peuvent trouver refuge pour hiberner" confie Gonzague Collong, vice-président du Syndicat des apiculteurs du Morbihan à France 3 Bretagne.