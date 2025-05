Pourquoi ça colle sur les trottoirs ou dans votre jardin en ce moment - Les raisons de ce curieux phénomène

Attention, certains trottoirs semblent collants comme de la glue en ce moment. Que se passe-t-il ?

Vous l'avez peut-être remarqué, Certains trottoirs mais aussi des voitures deviennent vraiment collants ces derniers jours ou semaines. Comme si du soda ou de la bière avaient été renversés devant chez vous ou sur votre voiture... Le phénomène peut être particulièrement important cette année au vu de la météo du début du mois mai favorable à son arrivée.

Non, ce n'est pas le résultat des rues collantes de boisson le lendemain de soirées ensoleillées festives, mais un phénomène tout à fait naturel : l'arrivée de la sève des tilleuls. Ces arbres, répandus dans les parcs, les jardins, mais aussi dans les rues ou au bord de certaines avenues, libèrent une sève collante qui se retrouve souvent sur les trottoirs, dans les jardins, et sur les voitures.

Les tilleuls suivent un cycle saisonnier marqué. Dès fin mai, ils entrent dans une période de floraison intense. C'est durant cette période que la sève, un liquide riche en nutriments, monte dans les branches pour nourrir les fleurs et les feuilles. Cette sève est vitale pour la croissance de l'arbre, mais elle présente une caractéristique particulière : elle est très sucrée.

© Volodymyr - stock.adobe.com

Un autre acteur majeur de ce phénomène est le puceron. Ces petits insectes sont attirés par la sève des tilleuls pour sa teneur en sucre. Ils se nourrissent en perçant les feuilles et les jeunes pousses pour aspirer la sève. Une fois qu'ils ont ingéré le liquide, ils excrètent un résidu sucré appelé miellat. C'est ce miellat qui, en retombant, crée cette sensation collante bien connue.

La sève et le miellat peuvent rapidement s'accumuler sur les surfaces sous les tilleuls. Les trottoirs et terrasses deviennent glissants et collants. Les voitures garées sous ces arbres se retrouvent aussi souvent couvertes de cette substance. La combinaison du miellat et des particules de poussière et de pollution atmosphérique peut rendre le nettoyage particulièrement difficile.

Dans les jardins, la sève des tilleuls peut avoir des effets variés. Si elle attire les insectes pollinisateurs, bénéfique pour certaines plantes, elle peut également attirer les nuisibles comme les fourmis, qui sont friandes du miellat. En grande quantité, cette substance collante peut aussi asphyxier les feuilles des plantes situées sous les tilleuls, limitant leur capacité à photo synthétiser correctement.

Comment gérer cette situation ? Pour les propriétaires de tilleuls ou ceux qui vivent à proximité, il existe quelques stratégies pour gérer cet inconvénient. Une option est de traiter les arbres avec des insecticides écologiques pour réduire la population de pucerons. Une autre approche consiste à installer des pièges à miellat ou des barrières collantes autour des troncs d'arbres pour limiter la propagation du miellat. Dans certaines villes aux rues et avenues bordées de tilleuls, la période nécessite une attention particulière des services municipaux. Avec des nettoyages intensifs au pulvérisateur ou via des engins spécialisés durant plusieurs semaines, comme repéré par Actu.fr à Rouen en 2023...