A quoi sert le mode "Dry" du climatiseur ? Ce bouton méconnu est pourtant très utile

Souvent méconnu, le mode "Dry" des climatiseurs est pourtant un allié précieux l'été.

Au moment de regarder le mode d'emploi d'un climatiseur fixe ou mobile, arrive généralement le lot de questions. Logos, boutons nombreux, termes en anglais... Pas toujours facile d'y voir clair surtout si l'on a perdu le mode d'emploi ou si l'on n'est pas chez soi, à l'hôtel ou en vacances et qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ces appareils à la maison.

Or, beaucoup d'utilisateurs se contentent d'une utilisation basique et en cherchant l'efficacité immédiate ! C'est une erreur en terme de consommation mais aussi d'utilisation car on passe ainsi à côté de nombreuses fonctions très utiles, tant pour le confort que pour son portefeuille mais aussi pour préserver autant qu'on le peut la planète. Parmi ces fonctions, le mode "Dry", symbolisé aussi parfois par une goutte d'eau, reste souvent un mystère. Pourtant, il peut s'avérer très utile dans certaines situations.

Le mode "Dry", en anglais pour mode "Sec", n'est pas destiné à refroidir davantage la pièce. Son rôle principal est en fait de réduire l'humidité ambiante, sans faire chuter drastiquement la température. Il ne faut donc pas le confondre avec le mode "Cool", représenté par un flocon de neige, qui lui vise à rafraîchir l'air de manière plus importante mais s'avère bien plus énergivore. Mais quand faut-il donc utiliser ce fameux mode "Dry" ?

En mode "Dry", le climatiseur aspire l'air chargé d'humidité de la pièce. Cet air passe ensuite sur l'évaporateur froid où l'humidité se condense en eau, évacuée vers l'extérieur. L'air, maintenant moins humide, est légèrement réchauffé avant d'être redistribué dans la pièce. Le compresseur tourne aussi à un rythme moins soutenu qu'en mode "Cool", ce qui permet d'économiser de l'énergie.

Il est particulièrement indiqué lors des journées humides et lourdes, où l'air est chargé d'humidité sans pour autant que les températures soient caniculaires. Il permet d'améliorer nettement le ressenti et le confort en réduisant l'impression d'air moite et lourd.

Dans les régions au climat tropical ou côtier, où l'humidité est un problème récurrent tout au long de l'année, le mode "Dry" peut être utilisé régulièrement, notamment la nuit. Il est idéal pour maintenir une sensation agréable sans dépense énergétique élevée, et aide aussi à prévenir les problèmes liés à l'humidité.

Le mode "Dry" peut donc être une bonne idée, pour votre confort comme pour votre budget. Le compresseur tourne à un rythme moins soutenu qu'en mode "Cool", ce qui permet d'économiser de l'énergie. En revanche, si votre objectif principal est de refroidir la pièce, notamment pendant les jours les plus chauds de l'été, il est préférable d'opter pour le mode "Cool". De même, en période de canicule et sans orage à l'horizon ni air lourd, le mode "Dry" sera vraiment à oublier car il aurait un effet peu efficace ! "Dry" ou "Cool", chaque mode a donc son utilité. C'est quand même important de le savoir pour éviter toute erreur au moment d'actionner votre climatiseur...