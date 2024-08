Beaucoup de gens se trompent sur la bonne température du réfrigérateur pour l'été : ce réglage réduit de moitié la facture

Un mauvais réglage de la température aura de grosses conséquences sur votre facture d'électricité. Un seul petit geste peut tout changer...

L'été est là et avec la chaleur, votre réfrigérateur doit redoubler d'efforts pour garder vos aliments frais. Régler correctement la température de votre réfrigérateur est pourtant crucial pour optimiser la conservation des aliments et réduire vos factures d'énergie. Un mauvais réglage peut significativement augmenter votre consommation d'électricité.

La règle de base est que la température idéale pour un réfrigérateur se situe entre 4 et 6 degrés Celsius tout au long de l'année. Cependant, en été, il est recommandé de réduire légèrement ce réglage pour compenser la chaleur ambiante. Mais attention, il ne s'agit que d'un petit ajustement. Baisser la température de façon excessive en été peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée, car le réfrigérateur travaille déjà plus dur pour maintenir une température adéquate.

La règle à retenir est simple : baisser d'un petit degré la température de votre réfrigérateur par rapport à votre réglage habituel le reste de l'année. Cette baisse suffit à garantir un bon fonctionnement et une bonne conservation de vos aliments. Pour ceux qui utilisent des réfrigérateurs avec des boutons gradués, il est conseillé de régler le thermostat en fonction de l'échelle disponible. Par exemple, si votre réfrigérateur va de 1 à 5, placez le bouton sur 3. Pour ceux allant de 1 à 7, réglez-le sur 4, et pour les modèles de 1 à 10, positionnez-le sur 6. Ces réglages permettent de maintenir une température intérieure proche de 4 degrés Celsius, tout en tenant compte des variations de chaleur estivale.

Pour vérifier de manière plus précise la température réelle à l'intérieur de votre réfrigérateur, vous pouvez utiliser un thermomètre. Placez-le dans un verre d'eau au centre du réfrigérateur et laissez-le pendant environ 20 minutes avant de lire la température. Cette méthode fournit une mesure plus précise que celle obtenue directement dans l'air du réfrigérateur.

Assurez-vous également de maintenir une bonne circulation de l'air dans votre réfrigérateur. Évitez de le surcharger, car cela peut nuire à la répartition uniforme du froid. Vérifiez que le réfrigérateur est installé avec un espace suffisant autour de lui – environ 5 cm sur les côtés et 10 cm au-dessus – pour éviter toute surchauffe, surtout en été.

Enfin, faites attention à la gestion des ouvertures de porte. Ouvrir la porte trop souvent ou trop longtemps laisse entrer de l'air chaud, ce qui oblige l'appareil à travailler davantage pour maintenir la température. Évitez également de placer des aliments chauds directement dans le réfrigérateur, car cela augmente la température interne et l'effort du moteur. Avec tous ces petits gestes, vous êtes certain d'être aux petits soins pour votre réfrigérateur et les précieux aliments qu'il contient.