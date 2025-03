Ces petites bêtes rouges sont partout - voici ce qu'il ne faut surtout pas faire si vous en croisez

Dès le début du printemps, on commence à voir ces petites bêtes arriver en nombre, aussi bien dans la rue que dans nos jardins.

Avec l'arrivée des beaux jours, vous avez peut-être remarqué ces petits insectes rouges et noirs qui se regroupent sur les troncs d'arbres, les murs, les trottoirs ou encore les jardins. Ce sont des gendarmes (Pyrrhocoris apterus), une espèce très commune en Europe, que l'on trouve désormais dans toute la France. La hausse des températures du mois de mars les a poussés à sortir en masse de leur cachette. Ils sont facilement reconnaissables, avec leur abdomen noir et rouge et de longues pattes noires.

Bien que leur apparence, surtout lorsqu'ils se regroupent en nombre ne soit pas considérée comme attrayante et peut impressionner, les gendarmes sont inoffensifs pour l'homme ou les animaux domestiques. Contrairement à certaines croyances, ils ne piquent pas, ne mordent pas et ne dégradent pas les plantes.

Ils jouent même un rôle important dans l'écosystème, se nourrissant d'insectes comme les moustiques et les pucerons, mais aussi des sucs d'individus morts, par exemple des chenilles, et des restes de plantes. Grâce à cela, ils contribuent à réduire la population de ces insectes gênants. Leur présence dans les jardins et les parcs est donc bénéfique pour le maintien de l'équilibre naturel. Malheureusement, ils sont souvent confondus avec des nuisibles, ce qui conduit à leur extermination injustifiée. Certaines erreurs sont à éviter si vous en croisez.

Voici ce qu'il ne faut pas faire en cas de présence de gendarmes dans votre jardin :

Evitez de les tuer, ces petites bêtes sont très utiles pour notre écosystème.

Ne les confondez pas avec des insectes nuisibles : ils ne sont pas dangereux pour vos plantes, contrairement à des insectes ravageurs comme les pucerons ou les charançons. Il est donc inutile de vouloir s'en débarrasser à tout prix.

Evitez l'utilisation d'insecticides : en plus d'être nocifs pour l'environnement, ces produits chimiques peuvent affecter d'autres espèces bénéfiques pour votre jardin, comme les abeilles ou les coccinelles.

Ne les déplacez pas en masse. Si vous trouvez un regroupement de gendarmes près de votre maison, il est tentant de vouloir les disperser. Toutefois, ces insectes se rassemblent souvent pour se réchauffer ou se reproduire. Les déplacer brusquement pourrait perturber leur cycle naturel sans résoudre leur présence, car ils reviendront simplement plus tard.



La meilleure solution est d'apprendre à cohabiter avec les gendarmes. Si leur présence vous dérange, voici quelques astuces pour limiter leur prolifération. Entretenez votre jardin et évitez l'accumulation de feuilles mortes et de graines tombées, leur source principale de nourriture. Bien qu'inoffensifs, les gendarmes aiment se regrouper près des tilleuls et hibiscus. Si vous souhaitez limiter leur présence, favorisez d'autres espèces d'arbres.