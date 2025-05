Beaucoup le font sur leur balcon, certains Français risquent pourtant une amende

Tout le monde le fait sur son balcon ? Oui, mais certaines pratiques peuvent être interdites. C'est une question de sécurité ou de loi et les enfreindre peut coûter très cher.

Avec l'arrivée des beaux jours, les balcons reprennent vie. Barbecues, plantes, apéros entre amis ou encore étendage du linge… Ces petits espaces extérieurs deviennent de véritables lieux de vie. Pourtant, nombre de pratiques courantes peuvent, à la surprise générale, entraîner des sanctions. Car vivre en copropriété ou en immeuble collectif implique le respect de certaines règles, et tout n'est pas permis contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Ignorer certaines contraintes peut même coûter de l'argent.

Si tout le monde installe des pots et des jardinières sur son balcon, et qu'aucune loi ne l'interdit, elles doivent être solidement fixées et ne pas représenter un danger. Une jardinière mal attachée qui tombe sur un passant ou une voiture peut engager la votre responsabilité civile. En cas de dommage corporel ou matériel, cela peut coûter cher !

D'autre part, pensez à vérifier votre règlement de copropriété, il sont nombreux à interdire des jardinières à l'extérieur des garde-corps pour éviter tous dangers, voire à les interdire totalement dans de rares cas. Parfois, les règlements de copropriétés peuvent aussi limiter le poids ou la taille des pots et jardinières afin d'éviter d'endommager la structure du bâtiment.

© Hristina - stock.adobe.com

Mettre des fleurs sur son balcon n'est pas la seule habitude répandue qui peut être interdite ou limitée. Cet espace faisant parti de votre logement, il est logique pour vous que vous profitiez du soleil pour faire sécher votre linge plus rapidement. Pourtant, étendre son linge aux rambardes peut aussi règlementé, en particulier sur les façades visibles depuis la rue. Peu de personnes connaissent cette règlementation et les sanctions que cela implique. Cette pratique, jugée inesthétique, peut en effet être encadrée par le règlement de copropriété ou des arrêtés locaux. En cas de non-respect, l'occupant s'expose à une amende ou à des injonctions de remise en conformité.

Avant d'accrocher vos draps, serviettes ou vêtements sur votre balcon, prenez le temps de consulter ce règlement : il vous indiquera précisément ce qui est autorisé… ou non. Dans les faits, l'étendage en extérieur est rarement interdit, il est plutôt soumis à des conditions précises.

Par exemple, il peut être exigé :

de ne pas suspendre de vêtements à l'extérieur rambardes,

d'utiliser un séchoir discret qui ne dépasse pas la hauteur du garde-corps (afin de ne pas être visible depuis l'extérieur de l'immeuble),

de le faire seulement à certains jours ou certaines heures,

ou encore de bien fixer le linge avec des pinces pour éviter tout envol.

Pensez aussi à vérifier les arrêtés préfectoraux. Faire sécher son linge à l'extérieur (terrasse, balcon, fenêtre...) peut aussi être interdit ou limité par un arrêté municipal ou préfectoral. Dans ce cas, ne pas le respecter peut valoir des sanctions (article R610-5 du Code pénal), et peut être puni d'une amende de 38 euros.