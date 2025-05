Après les punaises de lit, ces petites bêtes envahissent nos tapis et canapés : elles peuvent faire de gros dégâts

Elles ressemblent à de petits coccinelles brunes mais sont capables de détruire vos textiles et de provoquer de sérieuses réactions allergiques chez les personnes sensibles.

Il paraît inoffensif mais ce petit insecte cache bien son jeu. Vous avez sûrement déjà croisé la route de cette petite bête brune de 2 à 3 mm, au corps ovale avec de petits points rappelant une coccinelle. Problème, cette espèce raffole des textiles naturels comme la laine, la soie, le coton, mais aussi des poils et fourrures. Son nom ? Les anthrènes.

Si l'automne est particulièrement à surveiller, un autre danger guette au printemps. Lorsque les températures remontent et que l'humidité est suffisante, les femelles anthrènes peuvent s'inviter dans nos maisons. Elles sont un bon refuge pour ces futures mamans en quête de matières organiques et de repaire pour pondre leurs minuscules œufs blancs. Fenêtres, aérations ou plis de vêtements infestés ramenés de l'extérieur (par exemple sur un fil à linge) sont autant d'opportunités pour ces petites bêtes de conquérir notre chère maison. Quelques jours plus tard, éclosent des petites larves brunâtres et poilues.

Ce sont ces petites larves qui causent le plus de dégâts. Très discrètes, elles passent facilement inaperçues, se cachent dans les placards, les tiroirs, sous les meubles, les plinthes ou dans les moquettes et tapis. Une fois installées, elles se nourrissent des fibres textiles, grignotant parfois jusqu'à créer des trous dans le tissu. On peut aussi détecter leur présence grâce aux petites boules brunâtres de déjections qu'elles sèment derrière elles et aux fines peaux qu'elles laissent après chaque mue.

Selon les conditions, les larves peuvent mettre de 3 mois à presque 3 ans pour atteindre leur taille maximale, avant de tisser un cocon et se transformer en adultes. La durée de vie de ces derniers est limitée à 2 ou 3 semaines, le temps de s'accoupler et de pondre. Problème : les femelles peuvent donner naissance jusqu'à près de 200 œufs chacune !

La vigilance est d'autant plus de mise que les anthrènes ne sont pas qu'une menace pour nos textiles. Au cours de leur mue, les larves détachent une fine soie qui peut provoquer de sérieuses démangeaisons et réactions cutanées chez les personnes sensibles, notamment celles qui ont des allergies. D'où l'importance d'agir vite en cas d'infestation pour éviter rougeurs et besoins de se gratter.

Vous pensez avoir repéré des anthrènes ? Voici les principales mesures à prendre : passez soigneusement l'aspirateur dans toutes les zones touchées (tapis, moquettes, fauteuils, placards…) puis congelez le sac d'aspiration pendant au moins 48h. Lavez tous les textiles à 60°C minimum et nettoyez à la vapeur ceux qui ne supportent pas une telle température. Des pièges à phéromones et des sprays insecticides spécial mites/anthrènes peuvent compléter cette action de choc.

Ne nous y trompons pas toutefois ! En cas de doute, mieux appeler à l'aide. Le recours à un professionnel de la désinsectisation est fortement conseillé. Seul un expert pourra effectivement identifier précisément l'espèce en cause et déployer un traitement sur-mesure.