Plus dangereux que le frelon asiatique ? Cet insecte redoutable est déjà signalé et suivi de près

Cette bête, déjà aperçue à nos frontières, inquiète les experts.

Comme chaque année, le printemps est synonyme de petites bêtes qui envahissent la maison et le jardin. Parmi elles, certaines sont inoffensives, alors que d'autres peuvent être plus dangereuses. Cette année, un nouvel envahisseur pointe à l'horizon. Il a déjà été aperçu dans le nord de l'Espagne depuis 2022, faisant craindre une prochaine arrivée sur le territoire français. Le frelon géant du Sud (Vespa soror) ou frelon grand duc est une espèce dont il faut se méfier, aussi dangereuse que le frelon asiatique.

Originaire d'Asie du Sud-Est, ce frelon géant, avait déjà été introduit accidentellement en 2019 au Canada, où une reine avait été capturée. Plus récemment, c'est dans le Nord de l'Espagne, dans les Asturies, que cette espèce a été détectée. Elle semble même s'y être établie. Il s'agirait de la première présence avérée de cet insecte en Europe. Si l'on ignore encore comment ils ont été introduits en Espagne, les experts redoutent une installation durable de l'espèce, facilitée par le réchauffement climatique, comme cela a été le cas pour le frelon asiatique. Les températures plus clémentes favorisent en effet la survie et la reproduction de ces insectes venus de zones tropicales.

Comment le reconnaître ? De taille impressionnante, il peut mesurer jusqu'à 46 mm pour les reines/fondatrices (entre 25 et 35 mm pour les ouvrières). Il se distingue par son thorax noir (sur la partie antérieure) et jaune (sur la partie postérieure), sa tête jaune massive et ses pattes rouges et noires. Concernant les nids, ils sont facilement reconnaissables. Selon l'INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), ils "sont volumineux, souterrains ou dans des cavités. Ils peuvent contenir plusieurs centaines d'ouvrières".

Son comportement est particulièrement agressif, ne vous approchez surtout pas si vous avez un doute. L'INPN prévient, "le risque d'attaque sur l'homme, lors de la rencontre avec un nid, devrait se situer entre le frelon d'Europe, V. crabro, et le frelon asiatique à pattes jaunes, V. velutina". Sa piqûre est douloureuse, dotée d'un venin neurotoxique puissant. En cas de piqûres multiples, le risque pour l'homme est réel, notamment chez les personnes allergiques.

Le danger que représente Vespa soror ne concerne pas seulement les humains. Il constitue une menace directe pour l'apiculture et les abeilles. Il attaque les ruches en groupe, de manière organisée. Il utilise une substance chimique qu'il frotte sur la ruche ciblée pour alerter ses congénères et lancer l'assaut. Résultat : en quelques heures, une ruche entière peut être détruite.

En France, les autorités sanitaires et les entomologistes se tiennent en alerte. Toute observation d'un frelon de grande taille, noir à tête orange ou jaune, doit être signalée rapidement. Ce que vous pouvez faire en cas de suspicion d'un frelon géant du sud : photographier l'insecte à distance et contacter les services compétents, en utilisant l'application INPN Espèces. Cette démarche est essentielle pour contenir la menace.