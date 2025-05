C'est un problème pour beaucoup - voici le geste à éviter dès le mois de mai si vous croisez des chenilles processionnaires

Il faut être vigilant dès le mois de mai. Un simple geste du quotidien peut avoir des conséquences inattendues face à la menace des chenilles processionnaires.

On en voit de plus en plus ! La chenille processionnaire du chêne, cette bête velue qui se déplace en nombre en file indienne, est active au printemps et en été. Si elle peut sembler inoffensive au premier regard, cette petite créature peut causer de gros désagréments. En réalité, ces chenilles sont couvertes de milliers de poils urticants, invisibles à l'œil nu, qui se détachent facilement et se propagent dans l'air.

Ces poils peuvent provoquer de graves réactions allergiques chez l'homme : éruptions cutanées, démangeaisons, conjonctivites, maux de gorge, voire des troubles respiratoires chez les personnes sensibles. Chez les chiens ou chats, le contact peut aller jusqu'à des nécroses de la langue ou des problèmes respiratoires sévères.

Le mois de mai marque le début de la pleine saison. C'est donc maintenant qu'il faut adopter les bons gestes pour éviter les risques pour la santé. Si on sait aujourd'hui qu'il ne faut surtout pas approcher ou toucher ces petites bêtes, il y a un geste en apparence anodin qui pourrait aggraver la situation : faire sécher son linge dehors. Cette habitude que l'on a tous dès qu'un rayon de soleil point le bout de son nez n'est pas sans danger si des chenilles processionnaires ont décidé de venir s'installer dans votre jardin.

© creativenature.nl - stock.adobe.com

C'est justement à cette période, quand il commence à faire beau dès les mois d'avril et mai, que les chenilles sont actives. Lors de leurs déplacements, elles libèrent dans l'air leurs poils urticants. Ces derniers peuvent alors se déposer sur les vêtements fraîchement lavés. En portant ensuite ces habits, les poils urticaires déposés entrent en contact direct avec la peau, entraînant rougeurs, démangeaisons voire brûlures. Le linge de lit ou les serviettes de bain exposés à l'extérieur sont particulièrement à risque, car ils touchent de larges zones du corps.

Quels gestes est-il bon d'adopter pour vous protéger ? Face à ce risque, il est conseillé d'éviter de faire sécher son linge dehors entre mai et juillet, surtout si vous habitez dans une zone boisée ou proche de pins et de chênes. Si vous n'avez pas d'autre option, vérifiez que vous qu'il n'y a pas de chenilles processionnaires aux alentours et privilégiez les périodes de moindre activité (le matin très tôt ou en soirée. Pensez aussi à secouer soigneusement les vêtements avant de les rentrer.

D'autres précautions simples peuvent limiter l'exposition :