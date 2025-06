Ni spray, ni prise anti-moustique : voici la meilleure astuce maison pour les éloigner une bonne fois pour toutes

Avec cet ingrédient que tout le monde a dans sa salle de bain, vous pouvez éloigner les moustiques de votre chambre tout l'été.

Avec l'arrivée des beaux jours et des températures plus chaudes, les moustiques sont de retour avec leurs bourdonnements incessants et leur piqûres. Cohabiter avec ces insectes peut vite devenir un enfer en été. Vous pensiez que la seule solution efficace pour les effrayer était de pulvériser un spray ou de brancher une prise avant de vous coucher ? Et si la solution se trouvait déjà dans votre salle de bain ?

Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent dans des solutions chimiques, nocives pour votre santé. Il existe une astuce maison vraiment simple à réaliser qui tiendra ces ennemis éloignés de votre maison cet été. A vous les nuits paisibles ! Si cette méthode nous plait autant c'est car elle est simple et efficace. Vous pourrez l'utiliser aussi bien à la maison que sur votre lieu de vacances. Elle ne nécessite que deux produits que vous avez forcément chez vous : du papier toilette et du dentifrice à la menthe, riche en menthol, une substance naturellement répulsive pour les insectes.

Le menthol contenu dans le dentifrice dégage une forte odeur que les moustiques détestent. En l'associant au papier toilette, on crée une pâte absorbante et facile à modeler, qui agit comme un diffuseur lent et efficace. Le mélange peut être déposé dans les endroits stratégiques de votre maison : près des fenêtres, sous le lit, sur la table de nuit, dans les coins humides ou même à l'extérieur. On vous explique étape par étape comment fabriquer ce répulsif maison pour qu'il soit d'une efficacité redoutable contre les moustiques.

Déchirez 4 à 5 feuilles de papier toilette en petits morceaux. Mettez-les dans un verre avec un tout petit peu d'eau chaude pour les humidifier et les ramollir. Ajoutez 2 cuillères à café de dentifrice mentholé. Mélangez bien jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Faites des petites boules et placez-les dans des endroits stratégiques. Laissez sécher.

En séchant, ces petites boules vont diffuser l'odeur de menthe pendant plusieurs jours. Vous pouvez renouveler l'opération une fois par semaine, selon l'intensité de la présence des moustiques.

En complément, vous pouvez aussi vaporiser un spray avec du dentifrice. Mélangez de l'eau chaude avec une cuillère à soupe de dentifrice à la menthe et une cuillère à soupe de vinaigre blanc (ou de jus de citron). Versez la préparation dans un pulvérisateur et vaporisez chaque soir dans votre chambre, mais aussi sur vos rideaux devant les fenêtres, le bords de fenêtre, les coins de chaque pièces...