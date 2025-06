Comment rafraîchir son logement sans climatisation : ces 5 petites habitudes font la différence

Pas de clim ? Pas de panique ! Découvrez 5 habitudes simples mais redoutablement efficaces pour garder un intérieur frais et respirable lors des journées les plus chaudes de l'été.

Quand le thermomètre s'affole, nos logements peuvent vite se transformer en fournaise, surtout quand on n'a pas la chance d'avoir une climatisation dans son logement. Mais rassurez-vous, quelques gestes bien pensés et des erreurs à éviter permettent de maintenir une température supportable chez soi et de limiter les coups de chaud à la maison. Voici 5 petits conseils faciles à mettre en place mais qui font vraiment la différence !

Premier conseil qui peut paraître évident mais qui est sans doute le plus important : gérez intelligemment vos aérations ! Même en période de canicule, pas question de ne pas aérer ! Au contraire, il est important de renouveler l'air et de brasser l'air en créant des courants d'air à certaines heures de la journée. Sitôt le matin passé, fermez fenêtres, volets et rideaux en journée pour bloquer le soleil et la chaleur. Le soir, ouvrez en grand pour créer des courants d'air et faire entrer la fraîcheur. Dans l'idéal, installez des moustiquaires pour pouvoir laisser ouvert la nuit.

Moins facile à mettre en place au vu de nos modes de vie, on tente de se déconnecter et de limiter l'utilisation des appareils électriques. Éteignez ou réduisez l'usage d'ordinateurs, fours, ampoules puissantes qui génèrent de la chaleur. Optez pour un éclairage tamisé le soir. Enfin, on essaye d'éviter les cuissons au four ou sur les plaques de cuisson et on privilégie si possible des plats froids.

Le troisième petit geste à mettre en place est très facile mais dont l'importance est encore trop peu sue. Elle ne prend pourtant que quelques minutes le matin. En période de chaleur, préférez des vêtements adaptés ! Au moment de choisir votre tenue, privilégiez les couleurs claires qui reflètent le soleil. Choisissez des matières naturelles et respirantes comme le lin ou le coton. Évitez les vêtements trop ajustés et les tissus synthétiques qui font transpirer.

Enfin, dans l'idéal, il peut être intéressant d'investir quelques euros au cours de l'année pour préparer son logement, notamment sa chambre à coucher pour assurer une meilleure qualité de sommeil durant cette période. Adaptez votre chambre peut vraiment faire la différence. Optez pour une literie en fibres naturelles : draps en coton, lin, bambou... Si vous le pouvez, pensez à l'aménagement de votre chambre et tenez votre lit éloigné des murs exposés au soleil en journée. Brassez l'air avec un ventilateur, de préférence au niveau du sol pour faire circuler l'air frais. Gardez la porte fermée la journée pour conserver la fraîcheur à l'intérieur.

Dernière petite astuce du soir, évitez les douches trop froides ! Paradoxalement, passées quelques secondes de bien-être, une eau glacée force le corps à se réchauffer ensuite et augmente la température corporelle. Préférez donc une température modérée et terminez par quelques secondes à une eau plus fraîche sur le visage et la nuque. Pour votre bien-être au fil de la journée, gardez un brumisateur à portée de main pour vous rafraîchir à tout moment.