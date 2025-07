Un été sans moustiques : mettez ce produit dans de l'eau pour fabriquer un piège efficace

Ce piège est redoutablement efficace contre les moustiques. Vous avez déjà tout dans vos placards.

Chaque été, c'est le même refrain : les moustiques, leurs bourdonnements et leurs piqûres nous rendent fous ! Si de nombreuses personnes ont recours à des sprays ou des prises anti-moustiques chimiques, il existe un autre moyen simple de les repousser, sans dépenser d'argent, et surtout, sans exposer votre famille ou vous-même à des ingrédients nocifs. Et bonne nouvelle, vous avez déjà tout ce qu'il faut à la maison.

Vous avez déjà dû l'entendre ou le lire : il faut éviter l'eau stagnante dans le jardin et la maison pour éviter les moustiques, par exemple dans les soucoupes des pots de fleurs. Elle attire les moustiques car c'est là qu'ils pondent leurs œufs. Et si vous vous en serviez pour piéger ces nuisibles ? Pour cela, il vous suffira simplement d'y ajouter un ingrédient que vous avez déjà chez vous : du savon ou du liquide vaisselle. Oui, vous avez bien lu. Ce produit du quotidien, utilisé pour la vaisselle ou le lavage des mains, peut aussi devenir un redoutable allié contre les moustiques. En le combinant avec de l'eau, vous pouvez créer un piège maison vraiment efficace.

Pour réussir ce piège, remplissez des récipients d'eau (bol, bassine, seau, etc). Ajoutez un peu de liquide vaisselle (1 cuillère à soupe pour 250 ml d'eau) et remuez délicatement. Faites bien attention de ne pas faire de mousse ou de bulles. Le savon ou le détergent sont des tensioactifs qui réduisent la tension superficielle de l'eau. Ajoutés dans l'eau stagnante, cela créé un piège redoutable. Les moustiques, attirés par l'eau stagnante, tenteront d'atterrir à la surface de l'eau pour pondre leurs œufs. Mais ils ne parviendront pas à rester à flot et finiront par se noyer.

© 123RF - neagonefo

Une fois le piège fabriqué, placez les récipients dans les zones où les moustiques sont fréquents : près des fenêtres, sur le rebord d'une terrasse, dans la salle de bain ou même dans la chambre. En option, le soir, ajoutez à proximité une petite veilleuse ou une lampe LED pour attirer les moustiques la nuit vers le piège, s'il est utilisé à l'intérieur. Pensez à renouvelez l'eau et le savon tous les 2 à 3 jours pour garder l'efficacité du piège.

Ce piège a tout de même une limite. Il faut savoir que seules les femelles, qui se sont déjà nourries de sang, recherchent activement les eaux stagnantes pour pondre leurs œufs. Il se peut que les moustiques vous piquent avant d'être piégés si vous utilisez cette méthode à l'intérieur.

En complément, vous pouvez utiliser d'autres astuces pour éloigner les moustiques. Vous pouvez par exemple planter des plantes répulsives sans le jardin ou sur les rebords de fenêtres : basilic, citronnelle, romarin, menthe, lavande... Vous pouvez également vaporiser sur vos rideaux et rebords de fenêtres du vinaigre blanc dilué dans de l'eau. Les moustiques détestent l'odeur.