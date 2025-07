"La méthode de l'homme des cavernes" : bien l'appliquer pour garder votre maison au frais

Pour garder votre maison au frais pendant une vague de chaleur, un expert recommande de tester la "méthode de l'homme des cavernes".

Si on se réjouit du beau temps l'été, on aime moins que notre logement se transforme en fournaise. Les températures ont encore atteint des sommets ces derniers jours partout en France, et ce n'est pas fini, car le pic arrive d'ici mercredi. Comment allons-nous encore supporter ces journées à la maison ? Et comment allons-nous réussir à dormir ? Et si la solution se trouvait dans nos livres d'histoires ?

Avec les vagues de chaleurs et canicules qui s'enchaînent, il devient de plus en plus difficile de garder sa maison au frais. On en est tous au même point : tester toutes les solutions pour nous rafraichir et garder l'air chaud hors de notre logement. Cela devient une nécessité ! Alors que les ventilateurs sont tous en rupture et que la climatisation coûte une sacrée somme, il existe d'autres moyens de réduire la chaleur chez vous, directement inspirés du mode de vie des hommes des cavernes.

Pour garder votre maison fraîche, il suffit tout simplement de la considérer comme une grotte, comme à l'époque de la Préhistoire. Les premières habitations humaines, creusées dans la roche ou aménagées dans des grottes, bénéficiaient d'un avantage thermique essentiel : l'inertie thermique de la terre. Cette masse rocheuse épaisse permettait de conserver une température quasi constante tout au long de l'année, autour de 12 à 15°C, même lorsque l'extérieur se transformait en fournaise. Et si on s'en inspirait ?

En quoi consiste la "méthode de l'homme des cavernes" ? L'idée est simple explique Joseph Holman, expert en portes et fenêtres et PDG de Green Doors, nous devrions vivre comme si notre maison était une grotte et alors, nous serions beaucoup plus au frais. "Une grotte est fraîche pendant les vagues de chaleur parce qu'elle est sombre et n'a pas de lumière directe du soleil ou d'entrée directe pour la chaleur" précise l'expert.

Comment reproduire cet effet chez vous ? Ne faites pas l'erreur d'aérer la journée pour faire des courants d'air. C'est contre-productif, vous allez faire entrer de l'air chaud. Au contraire, dès que le thermomètre grimpe, calfeutrez-vous. Pour aérer, c'est uniquement tôt le matin, au moment ou les températures sont les plus fraîches. Joseph Holman recommande de tout garder fermé pendant toute la durée de la chaleur. Même si vous pensez que la zone de votre maison est ombragée et donc plus fraîche, en ouvrant une fenêtre ou une porte, vous faites toujours entrer de l'air chaud dans la maison, quelle que soit la quantité d'ombre à l'extérieur.

Garder les portes, les fenêtres, les rideaux, les stores et les volets fermés est une excellente astuce pour gérer une vague de chaleur. Et se mettre en mode homme des cavernes vous sera certainement utile pour survivre aux chaudes journées d'été à la maison, et éviter les nuits blanches.