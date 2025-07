Ni 20h, ni 6h... c'est à cette heure qu'il faut ouvrir les fenêtres pendant la canicule, l'Ademe est formelle

Pendant les épisodes de canicule, bien choisir le moment d'ouvrir ses fenêtres peut faire une réelle différence pour garder son intérieur frais.

En période de canicule, tous les conseils sont bons à prendre pour tenter de contenir la chaleur dehors et maintenir un semblant d'air frais à la maison. Vivre reclus n'est pourtant pas une solution, votre maison a bien besoin d'air frais au quotidien ! Rien de mieux qu'aérer à certaines heures pour faire baisser la température sur un temps plus long. Aérer oui, mais à quelle heure ? 20h, 21h, 22h, le matin... ? Pas facile de trouver le bon créneau et il peut être source de conflits à la maison quand la chaleur joue sur l'humeur et la fatigue. Voici quelques conseils.

Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), il est d'abord recommandé de fermer ses volets, rideaux ou stores dès 8h ou 9h du matin et de les garder clos pendant toute la journée, en particulier aux heures les plus chaudes entre 12h et 16h. La raison ? Empêcher le soleil de pénétrer et de transformer votre logement en véritable fournaise.

Ce n'est qu'en soirée, lorsque le mercure commence à redescendre, qu'il est conseillé d'ouvrir à nouveau pour profiter de la relative fraîcheur nocturne. Laissez alors l'air circuler pour chasser l'air chaud accumulé la journée et renouveler l'atmosphère de votre intérieur.

On aère donc le soir et le matin mais à partir de quelle heure précisément ? Tout dépend évidemment de la météo et des chaleurs dans votre ville. Pour savoir exactement quand ouvrir, une bonne astuce est d'installer un thermomètre à l'extérieur et un autre à l'intérieur. Dès que la température dehors est plus basse que celle à l'intérieur, vous pouvez ouvrir. Généralement, ce peut être le cas sur le créneau entre 22h et 6h du matin.

Une autre possibilité est d'ouvrir tôt le matin, avant que le soleil ne soit trop haut et ne réchauffe l'air extérieur. Si vous habitez en ville, où l'effet "îlot de chaleur urbain" maintient des températures élevées la nuit, c'est d'ailleurs probablement la meilleure option pour faire entrer un peu d'air frais, la chaleur des murs étant encore très importante le soir.

Au delà du choix du bon créneau d'ouverture, n'oubliez pas quelques principes pour préserver la fraîcheur durement gagnée en aérant votre logement. Limitez l'utilisation d'appareils électroménagers producteurs de chaleur en journée, préférez une cuisson légère, et si vous avez des rideaux ou stores intérieurs, choisissez-les si possible de couleur claire pour réfléchir les rayons du soleil.

Des solutions existent aussi côté extérieur comme installer un store, une pergola ou planter stratégiquement de la végétation pour ombrager vos fenêtres. Oui, chaque degré gagné compte quand le thermomètre s'affole !