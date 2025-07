J'ai accroché un sac sur mon balcon, les voisins ont râlé puis m'ont tous imité

Un simple sac plastique accroché à un balcon peut s'avérer être un moyen efficace et économique face à ce problème. Cette astuce, adoptée par un jeune propriétaire, a rapidement fait des émules parmi ses voisins.

C'est un petit objet qui traîne (provisoirement, nous l'assure-t-il) sur la rambarde de son balcon. Julien*, jeune propriétaire d'un F3 dans une grande ville du Grand Est, s'est attiré en quelques jours de nombreuses questions et doutes de ses voisins. Mais depuis qu'il en a expliqué la raison, ce quadragénaire a vu ses voisins de palier... finalement l'imiter, séduits par la méthode. Pas sûr toutefois que le syndic de copropriété ne vienne pas lui poser aussi quelques questions ! Julien le sait, tout n'est pas autorisé sur un balcon. Barbecues, bac de fleurs ou encore débarras sont parfois soumis au texte qui régit la copropriété. Mieux vaut vérifier...

L'objet insolite de Julien, c'est toutefois un simple sac plastique, de la taille d'un petit sac poubelle et accroché à la rambarde d'une de ses fenêtres. Le secret de cette astuce réside dans le bruissement du sac au gré du vent, qui effraie les pigeons et les dissuade de s'approcher. Les voisins de Julien, d'abord intrigués par cet accrochage inhabituel, ont dû se rédoudre à l'évidence : la méthode a prouvé son efficacité. Si bien que certains ont fini par adopter eux aussi cette méthode dans l'attente d'une technique collective plus efficace... et plus onéreuse !

© DR

Il existe bien d'autres remèdes maison pour repousser les pigeons, comme l'utilisation de moulins à vent colorés, de bandes d'aluminium ou d'objets réfléchissants tels que des CD suspendus. Ces éléments perturbent aussi les oiseaux et les découragent de s'installer sur les balcons et les rebords de fenêtres. "Le problème des CD, c'est que cela peut aussi créer de la réverbération et des reflets gênants pour mes voisins d'en face", juge Julien. Rien de tout ça avec le petit sac plastique... Certains optent pour des solutions plus coûteuses, comme l'installation de filets sur toute la longueur du balcon. Cette option n'est pas totalement efficace, d'autant plus que les pigeons peuvent tout de même salir les filets avec leurs déjections.

Julien n'a rien inventé, il s'est tout simplement inspiré d'une vieille technique de paysans. Les agriculteurs l'utilisent depuis longtemps pour protéger leurs champs des pigeons, en plantant des piquets surmontés de sacs plastiques. En 2021, Alex, un agriculteur de la Vienne, a même partagé sa méthode sur YouTube, montrant comment il installait des piquets avec des sacs plastiques dans son champ pour éloigner efficacement les pigeons. Si pour les agriculteurs il s'agit de protéger leurs récoltes, pour les habitants des grandes villes, il s'agit aussi et surtout d'une question de salubrité publique. Ces oiseaux sont porteurs de maladies dangereuses pour l'homme, et leurs fientes peuvent contenir des virus, des bactéries et des parasites nocifs.

(*Le prénom a été changé à sa demande).