Fini les guêpes autour de la table : les repas d'été sont sauvés avec cet ingrédient naturel

C'est l'ennemi des repas de vacances en extérieur : les guêpes. Heureusement, un ingrédient naturel et facile à trouver permet de les éloigner efficacement.

Rien de plus énervant que des guêpes venant au-dessus de la table dès que l'on sort le repas ou une boisson fraîche pour savourer les vacances. Surtout quand on a des enfants ! Le repas peut alors vite tourner au calvaire et l'énervement prendre le dessus. Mais pas de panique, il existe une solution simple et naturelle pour profiter de vos déjeuners et dîners en terrasse sans être importuné par les guêpes.

Vous pouvez bien sûr investir dans des produits chimiques agressifs ou tenter le fameux piège à guêpes maison. Mais vous pouvez aussi opter pour un répulsif naturel et étonnamment efficace que vous avez certainement déjà dans votre cuisine. Cette solution est simple, écologique et économique mais va vous permettre de tenir les guêpes à distance tout l'été.

Il suffit d'avoir du marc de café ou même du café moulu. Voici comment procéder : commencez par verser du café moulu ou récupérez du marc de café. Si vous optez pour cette 2e méthode, il faudra un peu de patience car il faudra bien le laisser sécher au soleil et en profondeur. Une fois le marc de café bien sec, mettez-le dans une coupelle et mettez-y le feu avec un briquet ou une allumette. Le marc va alors se consumer en dégageant une fumée assez épaisse. C'est cette odeur forte qui va agir comme un répulsif puissant et éloigner les guêpes sans les tuer.

C'est bien simple, les guêpes détestent cette odeur que nous autres humains aimons ou ne sentons guère en extérieur. Cette astuce a été testée et approuvée mais tout repose sur une condition importante : un marc de café bien séché au soleil. Si vous utilisez du café moulu, choisissez de préférence un café peu torréfié (pas trop foncé) qui se consumera plus facilement. Une alternative consiste à faire brûler des bâtons d'encens qui auront le même effet répulsif.

On vous donne enfin une troisième astuce, là aussi testée et approuvé : l'ail. Son odeur puissante agit comme une véritable barrière olfactive. Les guêpes, dotées d'un odorat très sensible, n'apprécient pas du tout cette odeur intense et n'oseront pas s'approcher de votre table de jardin ou de votre terrasse. Vous pouvez ainsi écraser des gousses d'ail et en disposer dans des coupelles placées à proximité.