Les Français sont tous encouragés à mettre dès maintenant ces morceaux de fruits dans le jardin

Un simple geste comme laisser ces deux morceaux de fruits dans le jardin peut faire une grande différence.

Lorsque l'été touche à sa fin, on a souvent tendance à délaisser son jardin, pensant que l'essentiel du travail est fait. Pourtant, cette période est cruciale pour préparer son extérieur à affronter l'automne et l'hiver dans les meilleures conditions. Tailler les haies, ramasser les feuilles mortes, prendre soin de ses plantes... Les tâches ne manquent pas pour maintenir son jardin en bonne santé.

C'est particulièrement le cas cette année. L'été touche à sa fin et l'automne pointe le bout de son nez. Après les fortes chaleurs caniculaires qu'a connu la France, il est temps de prendre soin de son jardin. Arrosage, taille ou engrais sont les bienvenus pour aider des végétaux soumis à rude épreuve. Mais ils ne sont pas seuls et une astuce simple peut vous faire faire une bonne action avant l'automne.

Contrairement aux idées reçues, notre aide est précieuse pour les oiseaux tout au long de l'année, et pas uniquement pendant la saison froide. Selon la RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) britannique, il est bénéfique de mettre à disposition des oiseaux une variété d'aliments à différentes périodes de l'année. Cela inclut des graines de tournesol, des flocons d'avoine non cuits, du suif et des vers de farine.

Or, la fin de l'été est une période de transition pour de nombreuses espèces d'oiseaux comme les moineaux, les étourneaux, les merles et les rouges-gorges. Leurs oisillons quittent le nid et commencent à voler de leurs propres ailes, à la recherche de nourriture.

Les oiseaux ont besoin de plus d'énergie pendant cette saison pour nourrir leurs petits. Mais quel est ce fameux conseil que les Britanniques comme les Français sont encouragés à suivre ? Il s'agit tout simplement de laisser deux fruits dans son jardin avant l'automne : des pommes et des poires coupées en morceaux, disposées sur la pelouse ou dans une mangeoire. La RSPB explique que les fruits, en particulier les pommes et les poires abîmées, seront appréciés des grives et des merles.

Chaque espèce a ses préférences en matière d'emplacement pour se nourrir. Certains oiseaux comme les merles, les moineaux, les accenteurs et les colombes préfèrent se nourrir au sol plutôt que sur une table. Vous pouvez donc en mettre sur la pelouse. Si vous optez pour cette solution, choisissez toutefois un endroit dégagé, loin des haies et des cachettes potentielles pour les chats. Les oiseaux ne s'alimenteront pas là où ils ne se sentent pas en sécurité !