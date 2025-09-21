Les marques n'en parlent pas beaucoup : appuyez sur ces 2 boutons – la machine à laver se nettoie seule et élimine le calcaire

La machine à laver dispose d'un programme automatique que peu d'utilisateurs connaissent.

Notre machine à laver est soumise à rude épreuve au cours de sa vie. Programmes express, utilisation quotidienne ou irrégulière, le lave-linge fait partie des appareils les plus utilisés dans nos foyers. Autant dire que son bon entretien est capital. Or, à force de l'utiliser, les dépôts et résidus de fibres, de tissus, de mouchoirs peuvent causer des mauvaises odeurs. Et on ne parle pas de la moisissure qui peut se développer dans les joints ou recoins du lave-linge. Sans compter le calcaire, l'ennemi numéro 1 de la machine à laver...

Bien sûr, il existe des solutions maison avec des produits d'entretien ou de bonnes techniques de grand-mère comme le vinaigre blanc. C'est utile, plutôt efficace mais vite pénible. Or, il existe une solution où vous n'avez quasiment rien à faire, sinon appuyer sur quelques boutons !

Il faut pour cela vérifier tout simplement le mode d'emploi de votre lave-linge. De nombreux modèles disposent d'une fonction autonettoyante. Elle est pourtant peu connue. Sur certains appareils, il suffit d'appuyer simultanément sur plusieurs boutons. Certains utilisateurs parlent notamment d'activer des programmes de lavage intensif et anti-froissage. Un message "Nettoyage tambour" peut alors s'afficher. On a vérifié sur un appareil d'une grande marque, Samsung...

© Samsung

La marque coréenne a effectivement développé la fonction appelée parfois "Eco Drum Clean" sur ses modèles. Il est bien plus économique que de faire tourner une machine à vide avec du vinaigre blanc. En chauffant l'eau à 60 degrés, ce programme nettoie tout seul votre machine. A noter qu'"un voyant Eco Drum Clean s'affiche sur le panneau de commandes tous les 40 lavages environ, vous rappelant de lancer le programme", précise la marque. Mais vous pouvez aussi le lancer quand vous voulez !

Il vous faudra pour ça allumer votre lave-linge et choisir le programme Eco Drum Clean. Sur des machines d'autres marques, maintenir le bouton "Rinçage" allumé pendant plusieurs secondes suffit à sélectionner et lancer ce programme.

La marque Beko propose ainsi cette option. "Le programme autonettoyant augmente la température de l'eau à l'intérieur du lave-linge à 70 °C et nettoie automatiquement le tambour et la cuve. Nous vous recommandons d'utiliser ce programme tous les mois environ, selon la fréquence d'utilisation du lave-linge", précise-t-elle. D'autres marques comme Bosch recommandent toujours d'utiliser un nettoyant adapté. Cela vaut quand même le coup de vérifier sur le manuel de votre lave-linge. Vous aurez peut-être une bonne surprise !