Quand il fait cette température dehors, il est temps d'allumer le chauffage

Face à ces températures fraîches, de nombreuses personnes s'interrogent : quand allumer le chauffage ? Voici de quoi vous aider à prendre la bonne décision.

Le début de l'automne s'est fait sentir avec une baisse significative des températures sur une grande partie de la France. Cette brusque chute est souvent suivie d'une question : faut-il déjà allumer le chauffage ou attendre encore un peu ?

Plusieurs critères entrent en jeu pour déterminer le moment idéal pour mettre en route son chauffage. Tout d'abord, le type de logement et son niveau d'isolation sont importants. Un bâtiment ancien et peu isolé nécessitera de chauffer plus tôt qu'une construction récente bénéficiant d'une isolation performante. L'emplacement géographique joue également un rôle, avec des disparités importantes entre le nord et le sud du pays. Là encore, il faudra scruter la météo.

Mais le facteur clé reste la température intérieure du logement. Comme l'indique le fournisseur d'énergie Engie, il est conseillé d'allumer son chauffage "lorsque les températures intérieures baissent durablement sous les 19°C, notamment entre mi-octobre et mi-avril pour les régions les plus froides".

Attention, en-deçà de 16°C, un logement trop froid favorise l'apparition de moisissures et d'humidité, néfastes pour la santé. Les experts préconisent ainsi de maintenir une température minimale d'environ 16°C dans les pièces occupées. Pour les chambres, 17°C sont suffisants. La salle de bain peut être chauffée à 21-22°C et la cuisine aux alentours de 18°C.

Mieux vaut donc chauffer modérément mais suffisamment tôt, plutôt que de devoir pousser les radiateurs ensuite pour rattraper un logement devenu glacial. Quelques gestes simples permettent aussi d'optimiser son chauffage : installer un thermostat programmable, baisser la température en cas d'absence, fermer les portes des pièces peu chauffées et purger régulièrement les radiateurs.

Si vous voulez avoir des chiffres complémentaires, nous avons déniché Outre-Rhin d'autres recommandations établies par le fournisseur d'énergie CO2Online. Il donne des valeurs indicatives de la température extérieure à partir de laquelle il est recommandé d'allumer le chauffage, en fonction du type de bâtiment. Notez bien qu'il s'agit d'indications allemandes à considérer en fonction de votre situation particulière et de votre logement, notamment en fonction de sa taille et de ses performances énergétiques. Attention, les années indiquées correspondent aussi à des normes allemandes :

Bâtiments anciens non rénovés (avant 1977) : allumer le chauffage à partir d'environ 15 à 17°C à l'extérieur.

Bâtiments anciens partiellement rénovés (1977-1995) : à partir de 14 à 16°C de température extérieure

Bâtiments construits après 1995 : à partir de 12 à 15°C à l'extérieur

Maisons basse consommation : à partir de 11 à 14°C à l'extérieur

Maisons très basse consommation ("maisons passives") : à partir de 9 à 11°C à l'extérieur.

En plus de scruter le thermomètre, d'autres indicateurs peuvent vous alerter qu'il est temps d'allumer le chauffage : une sensation d'inconfort au réveil, un froid persistant pendant plusieurs jours, ou encore si les occupants se plaignent de la fraîcheur ambiante sont autant d'élements à prendre en compte, selon Engie.