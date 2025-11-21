Si les oiseaux tapent à vos fenêtres, voici ce que ça veut dire

Vous surprenez des oiseaux taper furieusement du bout du bec à vos fenêtres ou vitres ? Sachez qu'il y a une raison bien particulière.

C'est une scène qui peut surprendre : des oiseaux attaquant les fenêtres de votre maison. De leur bec, ils frappent encore et encore, parfois jusqu'à s'épuiser ou se blesser. Ce comportement étrange peut même devenir obsessionnel et durer plusieurs jours.

En Europe, les espèces concernées sont généralement des mésanges bleue et charbonnière, Pinson des arbres, merle noir ou encore moineau domestique... Certaines espèces, notamment les mésanges et les merles noirs, persistent à frapper les fenêtres en cette période et ce, jusqu'en plein hiver.

Dans le passé, beaucoup y voyaient un sombre présage d'après le site d'information Ornithomedia. Les oiseaux étaient vus comme "transporteur d'âme", frappant les fenêtres pour annoncer la mort imminente d'un membre de la famille. Mais l'explication la plus plausible est beaucoup moins mystique ! La raison principale de ce comportement est territorial : quand le mâle choisit un site pour nicher, les alentours deviennent son territoire qu'il se doit de défendre.

Quant il voit son reflet, il l'interprète comme un possible rival à chasser. C'est notamment le cas des merles noirs et des bergeronnette grises, qui défendent leur territoire en hiver, même si ce comportement est plus rependu au printemps, période de nidification. Et oui, la majorité des oiseaux n'ont pas la capacité cognitive de réaliser que l'autre oiseau est en réalité lui-même !

© ganusik

Mais il y a une autre raison pour laquelle les oiseaux continuent de frapper les fenêtres des maisons en hiver. Selon l'ornithologue Jahuni Hannila pour le média finlandais Ilta Sanomat, cela pourrait aussi être parce que les oiseaux ont faim. Les insectes volants ayant disparu et le sol étant souvent gelé, les ressources naturelles se raréfient. Si la mangeoire que vous avez installée près de votre fenêtre est vide, les oiseaux qui se sont habitués à venir manger ici peuvent frapper aux fenêtres pour réclamer de la nourriture.

Les oiseaux sont très intelligents et sont capables de reconnaitre les personnes qui les nourrissent. Certains, plus apprivoisés, peuvent même se risquer à manger dans la main. Selon l'expert en oiseaux Jan Södersvedin, les mésanges seraient en train de cartographier activement les sites de repos et les sources de nourriture potentielles pour traverser l'hiver.

Si vous souhaitez aider les oiseaux durant cette période difficile, le bon moment, c'est lorsque que le sol gèle. Proposez-leur des graines ou des noix riches en matières grasses pour leur donner l'énergie nécessaire. Toutefois, pour éviter tout risque de collision ou de blessure, ne placez jamais la mangeoire trop près des fenêtres. Préférez un endroit dégagé, éloigné des murs, buissons et branches pour éviter l'accès faciles aux prédateurs.