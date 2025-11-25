Ni trop tôt ni trop tard : quand acheter un vrai sapin pour qu'il tienne jusqu'au réveillon ?

Faites attention ! Le jour de l'achat d'un véritable sapin est crucial pour garantir sa bonne tenue jusqu'à la fin des fêtes.

Halloween est oublié pour de bon et vous plongez peu à peu dans la féérie des fêtes de fin d'année ? Tout vous y invite... Les vitrines des grands magasins sont déjà décorées, les premiers marchés de Noël ont ouvert leurs portes, les pubs s'amoncellent dans votre boîte mail et la télévision a commencé depuis longtemps les rediffusions des éternels feuilletons de Noël... Pas de doute, la période la plus magique de l'année approche à grands pas !

Si certains résistent encore à l'appel, d'autres ont déjà sorti la décoration qui va illuminer leur foyer pendant les fêtes de fin d'année : guirlandes lumineuses, boules de Noël, et bien sur l'incontournable roi des forêts, le sapin ! Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui affichent leur sapin déjà entièrement décoré. Qu'il soit grand ou petit, artificiel ou véritable, coloré, blanc ou bien vert, le sapin est la pièce centrale qui accueillera les cadeaux pour toute la famille.

Le choix est donc de taille. Peut-être avez-vous déjà commencé à parcourir les allés des jardineries, supermarchés ou marchés de Noël pour trouver votre pépite de l'année. Et si l'envie vous prenez d'en ramener un à la maison dès maintenant pour le décorer, sachez qu'il s'agit là d'une erreur qui pourrait bien vous coûter cher en ménage, et potentiellement en nouveau sapin !

En effet, selon les spécialistes de l'entreprise d'appareils d'entretien des sols Shark Clean, acheter un vrai sapin trop tôt est une mauvaise idée, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà parce que votre arbre va tout simplement sécher bien avant le réveillon. Ses aiguilles vont tomber petit à petit, rendant l'entretien et le nettoyage beaucoup plus difficile. Résultat, vous vous retrouverez avec un sapin vide et triste, que vous serez obligé de changer quelques jours seulement avant les fêtes. De quoi gâcher un peu la magie de Noël.

Alors pour vous assurer qu'il tienne le coup jusqu'à la nouvelle année, les experts fixent une fenêtre de tir idéale pour acheter un véritable sapin sans crainte. Le moment idéal pour l'acheter et l'installer se situerait entre le 10 et 15 décembre. Si ce délai permet à votre arbre de conserver sa fraîcheur et sa vigueur tout au long des fêtes, pensez tout de même à vérifier son état lors de l'achat.

Il faut qu'il ait une couleur bien verte et que ses branches sont flexibles. Un petit geste simple peut vous aider : passez doucement la main sur les branches, et si beaucoup d'aiguilles tombent, c'est un signe que le sapin perd déjà de l'humidité. S'il est parfaitement frais et qu'il vous plaît, alors foncez, la saison des fêtes peut officiellement commencer chez vous !