Toutes ces personnes doivent attendre avant d'installer leur sapin de Noël : il n'en sera que plus beau

Pour toutes ces personnes, installer votre sapin de Noël dès maintenant est une mauvaise idée.

A seulement quelques semaines des fêtes de fin d'année, c'est le moment que beaucoup attendent avec impatience : celui d'installer les décorations de Noël. Et comme chaque année, la star incontestée est bien sûr le sapin !

Qu'il soit naturel ou artificiel, le sapin rassemble petits et grand autour du plaisir de le orner de guirlandes, de boules et d'une étoile. Et pour cause : il doit être magnifique pour accueillir les cadeaux de Noël ! Plusieurs astuces existent pour que votre sapin naturel garde sa fraîcheur et soit le plus possible le jour des fêtes : couper le tronc ou le laisser dehors quelques jours par exemple. Pourtant, pour certaines de ses personnes qui ont ça chez eux, ces astuces seront moins efficace. La seule solution est la patience.

Il est en effet bien connu qu'il ne faut laisser le sapin à proximité d'une source de chaleur. Le chauffage, qu'il soit électrique, à bois ou même à gaz, risque en effet de l'assécher rapidement et de lui faire perdre ses précieuses aiguilles. Et si vous avez un type précis de chauffage, vous devez attendre quelque temps avant d'installer le sapin.

En effet, "l'ennemi numéro un du sapin, c'est le plancher chauffant", expliquait Cyril Valley, producteur de sapins à France Bleu en 2023. Avec ce type de chauffage, l'air chaud ne se contente pas de monter sur un seul côté, comme avec un radiateur. Il va traverser l'ensemble de l'arbre.

Résultat ? Il se dessèche beaucoup plus vite, et se retrouve vider de ses aiguilles en seulement quelques semaines. C'est ce qui est arrivé à une internaute : "On le pose par terre et il tient deux semaines pas plus. Ensuite, il commence à voir ses branches pendent et se laisser tomber." a-t-elle témoigné sur le forum Aujardin.

Pour vous éviter tout ça, le mieux serait donc d'attendre environ une à deux semaine avant Noel, pour que votre arbre soit resplendissant le Jour j et tienne jusqu'au réveillon. Veillez à choisir une variété réputée pour sa résistance, comme le Nordmann ou le Nobilis. Privilégiez si possible un sapin avec ses racines, car, selon l'expert, "ça va durer plus longtemps". C'est en prime l'occasion de le replanter dans votre jardin après les fêtes !

Une fois ramené à la maison, vous devez impérativement surélever votre sapin. Il suffit de le poser sur un tabouret, une caisse en bois ou tout autre support pour qu'il ne soit pas directement au contact du sol chauffé. Autre astuce de pro "Il ne faut pas hésiter à mettre des planches de polystyrène qui couvre toute l'envergure du sapin pour éviter qu'il soit chauffé par le bas", expliquait Cyril Valley.

Afin de garder une belle couleur verte, il est également recommandé de placer le pied du tronc dans un pied adapté et contenant un petit réservoir d'eau ou à défaut dans un bol ou un petit seau d'eau. Un sapin consomme un à deux litres d'eau par jour ! En plongeant son tronc dans l'eau, vous alimentez la sève, ce qui permet de ralentir le temps de sécheresse d'une à deux semaine.