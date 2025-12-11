Beaucoup font l'erreur et elle coûte cher : certains sapins abîment le sol en quelques heures

Mieux vaut faire attention au moment d'installer votre sapin. Il peut abîmer votre sol !

Noël approche à grands pas, et il est grand temps de donner à votre maison des airs de fête. Vous avez peut-être déjà profité du premier week-end de l'Avent pour orner le sapin avec des guirlandes et des boules, trônant fièrement dans votre maison en attendant les cadeaux.

Si cette année vous avez choisi un sapin naturel, une petite mise en garde s'impose. Beaucoup l'ignorent, mais au moment de l'installer, il faut faire très attention à un détail sur le sapin et à la façon dont vous l'installer. En effet, certains types de revêtements peuvent être abîmés. Au moment de le retirer, certaines personnes ont la mauvaise surprise de retrouver leur sol jauni ou marqué. C'est souvent le cas pour le parquet, le lino, ou même un carrelage un peu ancien, qui sont particulièrement sensibles.

Heureusement, il existe des précautions très simples à prendre avant de poser votre sapin naturel. Si votre sapin est en pot, vous n'avez pas grand-chose à craindre, vous êtes libre de le poser à même le sol. Vous pouvez tout de même camoufler le pot pour une meilleure esthétique. En revanche, si votre sapin n'est pas en pot, c'est là qu'il faut prendre des précautions.

En général, vous avez deux options : le placer dans une bûche (souvent fournie avec le sapin) ou dans un pied spécifique. Faites très attention avec les bûches car elles contiennent de l'humidité ou de la sève qui pourraient marquer le sol en peu de temps ! C'est pour ça qu'il faut absolument le protéger du mieux possible, notamment les parquets, le lino et le carrelage un peu ancien.

Pour cela, une solution simple et jolie est d'opter pour un tapis rond, assez épais, à glisser juste sous la bûche. Non seulement il protège efficacement votre sol, mais il apporte en plus une touche de décoration supplémentaire. En prime, il vous aidera à récupérer les aiguilles qui tombent au fil des jours, simplifiant grandement le nettoyage.

Une autre astuce très en vogue est de placer un grand panier, large et haut, pour masquer à la fois la bûche et le tronc du sapin. Cet accessoire apportera une belle touche d'élégance à votre ambiance. Tout ce qu'on aime ! Si vous possédez un plateau rond et assez large, il peut aussi faire office de protection : choisissez juste un matériau qui ne craint pas l'humidité, comme le métal plutôt que le bois.

Mais l'astuce la plus simple pour éviter tout dégât reste de surélever votre sapin en utilisant un pied spécialement conçu pour les arbres de Noël. Tous les magasins de décoration, jardinerie ou fleuristes en ont généralement, vous avez l'embarras du choix ! Privilégiez tout de même un support avec des vis, cela permettra de bien caler le tronc et de garantir que votre arbre reste parfaitement droit.

Certes, ce type de support n'est généralement pas très esthétique, mais il suffit d'une jolie couverture, d'un plaid ou d'un cache-pied pour le dissimuler facilement. Maintenant que votre sol est en sécurité, il ne vous reste plus qu'à finaliser la décoration et à attendre sagement la fête la plus enchantée de l'année !