Une fleuriste met en garde : n'offrez pas ces fleurs populaires pour Noël

Ces fleurs sont un classique des fêtes de fin d'année. Pourtant, selon une fleuriste, les offrir serait une fausse bonne idée.

Les fleurs en pot sont un classique incontournable des cadeaux de Noël. Quand on cherche une attention simple et élégante pour remercier ses hôtes d'un bon repas, elles sont souvent le premier choix. On est presque certain qu'elles vont leur faire plaisir, surtout pour les passionnés de jardinage.

Et alors que l'hiver vient d'arriver, des variétés comme l'amaryllis, l'hellébore (ou rose de Noël) ou le célèbre cactus de Noël sont parmi les plus populaires. Une autre plante est également vendue par milliers à l'approche des fêtes. Avec ses feuilles d'un vert profond et ses fleurs d'un rouge éclatant, cette plante en pot est la star de la saison.

Et pour cause, ses couleurs s'harmonisent parfaitement avec l'ambiance des fêtes de fin d'année ! Néanmoins, si l'on en croit Andrea Muhlwish, propriétaire de la boutique Flowercompagny à Vienne, vous ne devriez ni en offrir, ni en acheter pour vous-même.

Cette fleur de Noël, c'est bien sûr le poinsettia, très populaire à cette époque de l'année. La fleuriste a carrément décidé de ne plus proposer de poinsettia dans sa boutique depuis des années. La raison est très simple : bien qu'ils soient traditionnellement placés à l'intérieur en hiver, les poinsettias sont en réalité très mal adaptés à la culture en intérieur. Ainsi, des milliers de poinsettias sont produits chaque année, pour être le plus souvent jetés seulement trois semaines plus tard. Seuls quelques jardiniers très expérimentés parviennent parfois à les conserver tout l'hiver et à les faire refleurir l'année suivante. "Les poinsettias représentent un fardeau inutile pour l'environnement", déplore la fleuriste. Pourquoi sont-ils si durs à conserver ?

© yganko

"Sur mille poinsettias vendus en supermarché, j'estime que la moitié ne survivent même pas à la première semaine", explique Andrea Muhlwish au journal Kurier. Et à peine un seul poinsettia sur mille arriverait à passer les quatre premières semaines. "Cela est également lié au fait qu'ils sont produits en masse, puis transportés à des températures extrêmement basses et sont déjà fortement endommagés" d'après la fleuriste.

Le poinsettia est originaire des régions chaudes d'Amérique centrale (du Mexique au Guatemala) et d'Afrique. Pour qu'il fleurisse, il a besoin de nuits plus longues que les jours, mais aussi de beaucoup de lumière pendant la journée. Un équilibre qui n'est pas facile à maintenir dans nos maisons en plein hiver.

Si, malgré tout, vous souhaitez acheter un poinsettia de bonne qualité, l'experte conseille de choisir une variété cultivée localement. "Mais vous n'en trouverez pas en supermarché", avertit-elle. De toute façon, même s'il est devenu le symbole de Noël, il craint énormément le froid. Le moindre courant d'air à l'intérieur peut lui être fatal, surtout s'il vient d'être arrosé.

En définitive, "il vaut bien mieux choisir une plante d'intérieur qui vivra des années". Le cactus de Noël ou les aglaonèmes sont d'excellentes alternatives. En choisissant ces variétés pour offrir un beau cadeau à Noël, vous avez la garantie que la plante ne va pas mourir quelques semaines après avoir été déballée.