Elles ne craignent pas le gel : ces fleurs apportent de la couleur aux tombes même en plein hiver

Ces variétés de fleurs ont aussi une symbolique particulière.

Avec la nouvelle année, il est fréquent de se rendre sur la tombe de nos proches pour un moment de recueillement. C'est l'occasion idéale de prendre soin de la sépulture et de déposer des fleurs pour signifier que l'on pense à eux.

Mais face au froid de l'hiver, le choix peut sembler difficile. Personne n'a envie que les fleurs apportées fanent quelques jours plus tard. C'est pourquoi il est vivement recommandé d'opter pour des végétaux naturellement résistants au froid et au gel. Il faut également privilégier des plantes demandant très peu d'entretien, car les visites au cimetière peuvent être moins régulières durant la saison froide.

Au-delà de la variété elle-même, vous pouvez aussi protéger vos plantations. Il est important de disposer les plantes dans des contenants (pots ou jardinières) et de ne pas les mettre directement au niveau du sol, qui risque d'être trop froid en cas de gel. Il est même idéal de les placer en hauteur, sur une petite parcelle aménagée ou directement sur la tombe.

Pensez aussi à pailler le sol, c'est-à-dire le recouvrir d'éléments d'origine végétale, comme du lin, des écorces de bois ou des feuilles mortes. Ce geste simple assure une base bien aérée et drainée, tout en maintenant les tiges au chaud. Les cloches en plastique peuvent également être une très bonne solution pour offrir une protection supplémentaire contre le gel.

Pour le choix des plantes, de nombreuses options s'offrent à vous, certaines portant même une signification particulière pour honorer la mémoire de l'être cher, comme le rappelle Florajet. Par exemple, les pensées, dont le nom évoque naturellement le souvenir du défunt. Elles offrent en prime une grande résistance au froid, demandent peu de soins, et déploient des couleurs vives tout l'hiver. Les cyclamens sont, eux aussi, très robustes face aux basses températures, tout en symbolisant une affection éternelle.

Un autre choix très apprécié est l'hellébore, souvent surnommée la rose de Noël. En plus d'être très peu exigeantes, elle fleurit dès le mois de décembre, parfois même sous la neige, et représente la sérénité et la paix. Bien qu'ils soient traditionnellement associé à la Toussaint, les chrysanthèmes peuvent aussi continuer à fleurir la tombe de votre proche durant l'hiver. Les bruyères aussi peuvent apporter une touche de couleur aux tombes. Elles fleurissent de novembre à mai et sont très résistantes au froids, jusqu'à -30 °C pour les moins frileuses.

Si vous préférez vous écarter des fleurs hivernales classiques, vous pouvez choisir des plantes à feuillage persistant. Le buis est une excellente option : ce symbole d'éternité conserve son beau feuillage toute l'année, ce qui en fait un candidat idéal pour les sépultures. Le houx apporte quant à lui une touche de couleur vive, que vous l'intégriez dans un bouquet ou le placiez seul dans un pot. Reconnu pour son feuillage épineux et ses baies rouges, le houx symbolise la mémoire de ceux que l'on aime et offre un réconfort précieux dans les moments difficiles.