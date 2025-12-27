Elle repeint la porte de sa maison et la ville l'oblige à changer de couleur : voici comment elle a eu gain de cause

Plusieurs voisins se sont plaints de la couleur choisie par cette propriétaire pour sa porte d'entrée.

L'histoire débute par un changement en apparence anodin. Il s'est pourtant transformé en véritable marathon judiciaire. Miranda Dickson souhaitait tout simplement repeindre sa porte d'entrée. Après avoir hérité de la demeure de ses parents à Édimbourg, cette femme de 49 ans a profité du confinement pour entamer dix-huit mois de rénovation. Elle décide alors de peindre sa porte d'entrée de sa couleur préférée, le rose.

Mais en 2022, son projet tourne au cauchemar administratif. Suite à une plainte anonyme, le conseil municipal de la ville intervient. Située dans le quartier historique de la Nouvelle Ville, sa maison est classée et les autorités jugent que ce rose vif ne respecte pas le caractère des lieux. Le verdict tombe : Miranda doit repeindre sa porte en blanc ou demander un permis de construire pour une autre teinte, sous peine d'une amende de 20 000 livres.

C'est donc à contrecœur qu'elle s'exécute après avoir perdu son premier appel. Elle dépense près de 500 livres pour repeindre sa porte en vert. À la BBC, elle confie être "triste et déçue" face à l'ampleur prise par cette simple histoire de peinture. "Je ne comprends pas pourquoi cela les a mis dans un tel état, je ne comprends pas cette émotion concernant la couleur d'une porte." D'autant plus que, selon elle, la restauration a été faite dans le plus grands respect du bâtiment, et qu'une autre maison a une porte peinte en rose dans un quartier voisin, EastEnders.

L'histoire ne s'arrête pas là puisqu'une nouvelle plainte a été déposé. Le vert ne plait pas davantage aux agents chargés de l'application des règles d'urbanisme. Ils estiment qu'il s'agit d'une "modification discordante et intrusive" nuisant à la zone de conservation et enfreignant les règles d'urbanisme locales, rapporte The Guardian.

Miranda Dickson est bonne pour ressortir son nuancier et le pot de peinture. Elle opte alors pour une peinture rose "blanc cassé", visible à droite de l'image. Cette fois, elle est sûre d'avoir fait le bon choix parce qu'elle a pris la même couleur qu'une porte représentée à la page 45 de l'évaluation officielle pour la conservation de la nouvelle ville d'Édimbourg ! On peut difficilement faire plus officiel...

Mais une nouvelle fois, deux voisins de Miranda Dickson ont déposé plainte ! Début juillet, Miranda Dickson s'était dit "triste" que ses voisins se soient de nouveau plaints, ajoutant qu'"il y a tellement de problèmes plus graves sur lesquels s'énerver que ma porte d'entrée". Cependant, les urbanistes du conseil municipal d'Edimbourg lui ont enfin donné raison.

"Une visite sur place effectuée le 12 juillet 2023 a confirmé que, bien que la couleur de la porte soit actuellement rose pâle et non blanche comme l'exige l'avis, il s'agit d'une couleur discrète et qu'il est acceptable de sous-appliquer les exigences de l'avis d'exécution" ont-ils affirmé. L'affaire a donc finalement été classé, après plus de 10 mois de bataille.