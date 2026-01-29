Le linge sèche beaucoup plus vite en hiver grâce à cette technique japonaise - elle est sans effort

Utilisée depuis des années par les Japonais, elle permet d'optimiser l'espace et gagner du temps de séchage.

Ceux qui n'ont pas de sèche linge dans leur logement savent la corvée qu'est le séchage du linge en hiver. Puisqu'il fait froid, il est inenvisageable d'étendre ses vêtements ou linge de maison dehors sous peine de les retrouver gelés. Ils finissent par envahir nos intérieurs pendant des jours, le séchage étant plus long et moins uniforme. Cette lenteur favorise l'apparition de mauvaises odeurs et la prolifération de bactéries, sans parler de l'encombrement permanent de l'étendoir dans le salon.

Cette galère pourrait devenir un lointain souvenir grâce à une astuce redoutable venue tout droit du Japon. Utilisée depuis des années pour optimiser l'espace et gagner du temps de séchage, la "méthode de l'arc-en-ciel" fait des miracles sur notre linge. Contrairement à la mauvaise habitude de disposer ses vêtements au hasard sur les fils, cette technique repose sur une organisation millimétrée qui ne demande pas plus d'effort que normalement.

Vous devez disposer votre linge sur l'étendoir pliable, mural ou de type parapluie, de manière à dessiner un arc de cercle avec les bas de vos vêtements. Installez les pièces les plus longues, comme les pantalons et les serviettes de bain, au centre de l'étendoir. Placez ensuite les vêtements de taille moyenne, tels que les chemises ou les t-shirts, de chaque côté. Enfin, terminez en installant les articles les plus courts, comme les sous-vêtements ou les torchons, sur les extrémités.

Si cela peut paraitre être un détail, cette disposition permet une meilleur circulation de l'air entre votre linge. En évitant qu'un vêtement long ne soit coincé entre deux autres, l'humidité s'évapore bien plus rapidement et l'air circule librement entre chaque vêtement. Vous dites ainsi adieu aux odeurs d'humidité désagréable dues au manque de ventilation.

A noter que pour les pièces plus épaisses comme les pulls ou les vestes, un petit ajustement s'impose : il suffit de les glisser au centre avec les pantalons, en veillant simplement à bien les espacer sans jamais les plier. Pensez aussi à les retourner une fois pour garantir un résultat parfaitement uniforme.

Pour optimiser le séchage, ne placez pas l'étendoir dans une pièce fermée non ventilée, comme la salle de bain. Privilégiez un endroit chaud, notamment devant une fenêtre où la lumière du soleil peut atteindre vos vêtements. Vous pouvez aussi le mettre non loin d'un radiateur en marche, en faisant bien attention à ne pas le mettre juste devant, car cela bloquerait la diffusion de la chaleur dans le reste de la pièce.