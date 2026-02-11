Jeter l'électroménager cassé ? Jamais ! Ce bon plan méconnu vous fait économiser jusqu'à 200 euros

Ce dispositif a été mise en place en 2022 pour encourager les Français à faire réparer leurs appareils plutôt que de les remplacer.

Quand un de nos appareils électroménagers ne fonctionne plus, le premier réflexe est souvent de s'en débarrasser pour courir en acheter un nouveau. Pourtant, ce geste pèse lourd sur la planète. Selon un rapport de l'ONU, 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produites dans le monde en 2022, un chiffre en hausse de 82 % depuis 2010.

Au-delà de l'aspect écologique, remplacer vos appareils coûte cher à votre portefeuille. Pourtant, les réparer permet de réaliser de sacrés économies. L'entreprise Miss Pièces a mené une étude sur près de 40 000 commandes de pièces détachées pour comparer le coût d'une remise en état au prix d'un appareil neuf d'entrée de gamme chez des enseignes comme Darty ou Boulanger. Les résultats que nous avons pu consulter sont sans appel : réparer soi-même permet d'économiser entre 37 et 213 euros selon l'équipement.

Le champion de la rentabilité est la cafetière avec broyeur à grains : pour un modèle neuf vendu autour de 250 euros, les pièces détachées ne coûtent en moyenne que 37 euros, soit un gain de 213 euros. Même pour des petits appareils comme les friteuses, les blenders ou les machines Nespresso, l'économie dépasse les 30 euros par rapport à l'achat d'un produit neuf.

Si le prix des pièces est déjà une bonne raison de bricoler, l'État vous donne un coup de pouce supplémentaire pour les pannes nécessitant l'intervention d'un professionnel. Le "bonus réparation", instauré depuis 2022 par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, permet de réduire directement votre facture chez un professionnel. Ce dispositif concerne désormais 68 appareils du quotidien avec des remises allant de 15 à 60 euros.

Par exemple, vous pouvez déduire 20 euros pour la réparation d'un micro-ondes, 25 euros pour un robot pâtissier, 50 euros pour un lave-linge et jusqu'à 60 euros pour un téléviseur. En plus, si vous faites réparer 21 produits en même temps, vous avez un bonus de 5 euros ! Des économies bienvenues à l'heure de l'inflation. Attention, seule condition : il ne doit pas être couvert d'une garantie.

Sinon, la démarche est très simple mais nécessite de choisir le bon interlocuteur. Vous devez impérativement vous rendre chez un réparateur labellisé QualiRépar. Ce label regroupe aussi bien des artisans indépendants que des services après-vente de grands fabricants ou de distributeurs. Pour trouver le professionnel le plus proche de chez vous, il suffit de consulter le site ecosystem.eco qui référence tous les points de vente agréés. La réduction forfaitaire sera directement déduite de votre facture, vous garantissant une réparation professionnelle au meilleur prix. Le tout, sans aucune démarche administrative !