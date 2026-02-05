Vous payez ce service sans le savoir : les couettes ou oreillers sont à jeter à un endroit bien particulier

Vos oreillers et couettes sont trop usés ou abîmés ? Tournez vous vers ce service que vous payez déjà.

Même s'ils vous tiennent chaud et vous assurent de belles nuits, vos couettes et oreillers n'ont malheureusement pas une durée de vie éternelle. En règle générale, on considère qu'il faut renouveler sa couette tous les cinq à dix ans, tandis qu'un oreiller se remplace tous les deux ou trois ans.

Sinon, il est temps de changer votre couette dès que vous ressentez une sensation de froid, que son garnissage se répartit mal ou que son tissu devient rêche et usé. Pour vos oreillers, soyez attentifs à la perte de volume, à l'apparition de douleurs cervicales au réveil ou à la présence de taches et d'odeurs persistantes.

Mais une fois que vous avez acheté votre nouveau linge de lit, savez vous où jeter les anciens ? Si vos articles sont encore en bon, voire en très bon état, la meilleure option reste le don à une association pour faire des heureux. Mais lorsqu'ils sont trop usés, il existe des solutions de collecte spécifiques que vous financez déjà sans le savoir.

En effet, lors de l'achat d'une couette ou d'un oreiller, une ligne supplémentaire apparaît sur votre ticket de caisse : l'éco-participation. Cette contribution financière, instaurée par la loi Grenelle de l'environnement et étendue à la literie depuis 2018, sert justement à gérer la fin de vie de ces produits de literie, ainsi que beaucoup d'autres équipements (électriques, électroniques, mobiliers, bricolage etc.)

Le montant de cette taxe est fixé par un barème national revu chaque année. En 2026, il faut compter en moyenne 0,42 euro pour une couette de moins de 205 cm et 0,63 euro au-delà, tandis que pour un oreiller, la participation est de 0,30 euro. Cet argent, qui s'ajoute donc à votre facture lors de l'achat d'un produit neuf, est directement versé à Écomaison, un organisme à but non lucratif agréé par le ministère de l'écologie qui organise toute la filière de recyclage. Cette somme couvre les frais de collecte, de recyclage et de valorisation des matériaux. L'objectif : éviter le gaspillage.

Pour vous débarrasser de vos oreillers et couettes, il suffit de vous rendre dans l'un des 12 000 points de collecte Ecomaison répartis partout en France, que ce soit en déchèterie dans les bennes dédiées ou via d'autres organismes partenaires. S'ils peuvent encore servir, ils seront orientés vers des structures de réparation ou de réemploi. Si vos articles sont trop abîmés pour être réutilisés, ils rejoindront une filière de recyclage pour entamer une seconde vie. Leur rembourrage sera alors transformé en isolant pour de nouveaux vêtements ou même utilisé pour produire de l'énergie.

Pensez aussi à vous tourner vers les magasins de literie. Grâce à la responsabilité élargie du producteur, ces commerces ont l'obligation de vous proposer une reprise, avec ou sans condition d'achat, d'après le site du Service Public. Seules les petites surfaces de vente ou les magasins réalisant un faible chiffre d'affaires annuel sont exemptés de cette règle. Attention toutefois, ils peuvent les refuser s'ils présentent un risque pour la santé du personnel en cas de contamination ou de mauvaise manipulation. N'hésitez donc pas à vous renseigner directement auprès du magasin avant de vous déplacer.