Presque tout le monde fait l'erreur : cette petite habitude à chaque lavage évite les traces de lessive sur les vêtements

Que ce soit des marques collantes ou des traces blanches, découvrez comment remédier à ces résidus de lessive juste en changeant simplement vos habitudes.

Le cycle de la machine à laver vient de s'achever et on n'a qu'une hâte : étendre son linge pour pouvoir porter à nouveau ses vêtements préférés. Pourtant, ce moment de satisfaction est parfois gâché par une invitée surprise dont on se serait bien passé : des résidus de lessive se sont accrochés aux fibres des vêtements.

Le type de traces dépend souvent de votre lessive préférée : la lessive liquide ou en capsule laisse derrière elle des marques collantes, tandis que la version en poudre s'affiche sous forme de traces blanches. Dans les deux cas, le verdict est le même : la lessive n'a pas réussi à se dissoudre correctement.

Résultat ? On se retrouve contraint de relancer un cycle pour retrouver des vêtements impeccables. Car en plus d'être inesthétique, ces traces peuvent rendre le tissus plus rigide, terne et fragile au fil des lavages. Alors pour éviter ces désagréments, il est important de connaitre les causes pour adapter vos habitudes de lavage.

En effet, bien souvent, le coupable est un surdosage de la lessive. Contrairement aux idées reçues, en mettre beaucoup ne rendra pas votre linge plus propre ! Bien au contraire, l'excès de liquide ou de poudre s'accumule dans le bac ou dans le tambour sans jamais réussir à se dissoudre totalement, ce qui finit par laisser des traces sur les vêtements. Pensez donc à bien suivre les recommandations inscrites sur l'emballage de votre lessive, pas plus !

Cette accumulation est d'autant plus fréquente si vous avez tendance à trop remplir votre machine. Quand il y a trop de vêtement, l'eau n'arrive pas à bien circuler, ce qui peut laisser des traces sur les vêtements puisque la lessive n'a pas été dissoute. Il suffit donc de diminuer la quantité de linge par machine pour laisser assez de place afin que l'eau circule.

Le choix de votre détergent joue également un rôle crucial dans l'apparition de ces traces, selon Sanytol : la lessive en poudre serait beaucoup plus capricieuse lors des lavages à basse température. Elle aurait tendance à mal se dissoudre dans une eau froide, ce qui finirait par laisser des tâches blanches sur les textiles. Si vous ne pouvez pas vous passer de la poudre, privilégiez les cycles plus chauds.

Malgré tous ces ajustements, des tâches continuent d'apparaitre sur votre linge ? Regardez du côté de la machine. D'après Beko, cela peut venir d'un problème de pression de l'eau. Si le débit est trop faible, la dose de lessive n'est pas totalement entraînée vers le tambour et stagne dans son compartiment. Ce surplus finit alors par s'écouler plus tard, lors du cycle de rinçage.

De plus, au fil des mois, un mélange de calcaire et de vieux détergent finit par s'encrasser dans le bac et sur les joints du tambour. Ces dépôts se détachent par morceaux et viennent se redéposer sur vos vêtements propres. Un nettoyage régulier de votre appareil avec un produit adapté reste donc le meilleur moyen de protéger la longévité de votre machine, mais surtout la propreté de votre linge.