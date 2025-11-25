Trop de monde oublie ce geste : voici ce qu'il ne faut absolument pas négliger avant de ranger sa tondeuse pour l'hiver

Prendre soin de sa tondeuse avant de la ranger pour l'hiver est primordial pour garantir une machine qui part au quart de tour au printemps.

L'automne est désormais bien installer et va bientôt laisser sa place à l'hiver. Une dernière coupe s'impose pour que votre pelouse affronte le froid, le gel et la neige dans les meilleures conditions !

Il est important de coupez haut, entre 6 et 7 cm afin de protéger les racines des futurs gelées. Ramassez bien toute l'herbe tondue pour éviter que les déchets asphyxient la pelouse. Une fois cette étape passée, vous voilà tranquille jusqu'aux premières chaleurs printanières, mais le travail de préparation de votre machine ne fait que commencer.

Qu'elle soit thermique ou électrique, un nettoyage en profondeur est le secret d'une tondeuse qui redémarre sans problème la prochaine fois. Si l'opération peut sembler fastidieuse, elle est pourtant simple à réaliser. Commencez par basculer votre tondeuse thermique vers l'arrière pour que la bougie d'allumage soit orientée vers le haut. La mettre sur le côté est une mauvaise idée, car l'huile pourrait s'infiltrer dans le filtre à air ou le pot d'échappement, endommageant sérieusement l'appareil. Pour les tondeuses électriques, retirez simplement la batterie et recouvrez les points de contact.

Maintenant, passe au nettoyage ! Frottez le matériel avec une brosse et de l'eau pour enlever les restes de coupes. Prenez un tuyau d'arrosage si nécessaire, en veillant à ne jamais diriger de jets puissants sur les joints, les roulements ou les composants du moteur. Ensuite, il est temps de graisser et lubrifier les pièces amovibles, notamment les roues. Vérifiez enfin la lame de coupe : si vous constatez des fissures ou des entailles, un remplacement immédiat s'impose. Si elle est en bon état, un léger affûtage est toujours le bienvenu.

La mécanique interne nécessite aussi toute votre attention selon l'entreprise Stihl. Retirez la bougie d'allumage pour vérifier si elle a besoin d'être nettoyée ou changée. Généralement, un emplacement est nécessaire après 100 heures d'utilisation. Versez environ 3 cm³ d'huile moteur dans l'ouverture de la bougie, puis tirez plusieurs fois sur le cordon du démarreur, pour que l'huile passe dans le mécanisme. La bougie ne doit pas encore être installée pendant l'opération !

Pensez aussi à vider le réservoir de carburant. Celui-ci perdra son inflammabilité pendant l'hiver, rendant le redémarrage difficile. Faites simplement tourner le moteur jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même s'il reste que quelques gouttes. C'est le moment idéal pour vérifier le niveau d'huile et, si un changement s'impose, faites le sans attendre la prochaine fois.

La batterie des tondeuses électriques, quant à elle, doit être chargée à environ 75%. Ne la remettez pas sur la tondeuse ! Ranger la séparément, dans un endroit sec, à une température ente 10 et 15 degrés. Ces précautions simples garantissent une capacité de stockage intacte au printemps. Si votre batterie ne peut pas être être enlever, stocker simplement la tondeuse à gazon dans un endroit frais et sec.