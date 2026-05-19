"Personne ne sait à quoi sert le deuxième trou des WC" : cet inventeur lui a trouvé une utilité vraiment pratique

Des toilettes qui se nettoient tout seuls : c'est enfin possible grâce à cette invention récompensée au concours Lépine.

En parcourant les allées du concours Lépine 2026 à la Foire de Paris, la rédaction a fait de belles découvertes. Entre des accessoires pour faciliter les travaux de peinture, un boitier pour suivre l'arrivée des colis, un "enfile couette", ou encore une chasse d'eau qui permet de faire des économies d'eau, il existe tout un tas d'inventions qui peuvent vraiment faciliter le quotidien des ménages dans leur logement.

Parmi ces inventions, nous en avons repéré une qui devrait plaire à un grand nombre de Français car elle permet d'avoir des WC toujours propres, sans avoir besoin de les nettoyer et de frotter. Un rêve pour beaucoup. Vous vous demandez comment c'est possible ? "C'est un système très simple" nous explique Dominique Caixeiro, l'inventeur du produit Ocline sur son stand.

Avez-vous déjà remarqué qu'il y avait deux trous sur les côtés des WC ? "Personne ne sait à quoi sert le deuxième trou des WC", nous explique l'inventeur. Ils sont pourtant là pour une bonne raison ! "C'est tout simplement car on ne sait pas de quel côté on va connecter l'arrivée d'eau, soit à gauche, soit à droite". Les fabricants de toilette font donc toujours un trou de chaque côté. Mais au final, un seul est utilisé, et le deuxième est bouché nous explique Dominique Caixeiro.

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Avec Ocline, ce deuxième trou va finalement servir à quelque chose. C'est à cet endroit, sur le côté du réservoir des toilettes qu'il faut fixer le système Ocline inventé par Dominique Caixeiro. A quoi sert Ocline ? Ce système, c'est tout simplement une bouteille avec à l'intérieur un concentré nettoyant pour la cuvette des WC. "Une simple pression libère la dose dans le réservoir, et à chaque tirage de chasse, le concentré se déverse dans la cuvette pour un nettoyage efficace, sans effort et sans geste superflu" nous explique Dominique Caixeiro.

Vendu à partir de 11,90 euros, le système est simple à installer, pas besoin de faire appel à un plombier nous explique l'inventeur. il suffit de suivre les quelques étapes faciles, que tout le monde peut faire, même les moins bricoleurs. On commence par fixer le système sur le réservoir, puis on visse la recharge sur le système. Ensuite, il faudra intervenir toutes les 4 chasses d'eau tirées environ nous explique l'inventeur en "pressant la recharge pour libérer le concentré". Ensuite, à chaque chasse d'eau tirée, le produit se mélange à l'eau et chaque chasse nettoie automatiquement la cuvette. Une révolution pour tous ceux qui détestent nettoyer les toilettes ! Pas étonnant que l'invention ait reçue une médaille de bronze au concours Lépine 2026 !