Cet ingrédient que l'on a tous dans le frigo peut supprimer les mauvaises odeurs (et ce n'est pas le citron !)

Des odeurs de canalisation se dégagent dans votre cuisine ou votre salle de bains ? Un simple ingrédient présent dans nos frigos peut les faire disparaître en un clin d'œil ! Mais de quoi s'agit-il ? Et comment l'utiliser ?

Quand les odeurs de canalisation s'installent dans la cuisine ou la salle de bains, c'est vraiment désagréable. Si nettoyer son siphon régulièrement résout en partie le problème, bien souvent, les odeurs reviennent et il faut traiter. Plutôt que d'utiliser des gels nocifs pour la santé et l'environnement, nous avons parcouru le web pour dénicher la meilleure astuce naturelle contre ces odeurs nauséabondes. Une d'elles a particulièrement retenu notre attention, car au delà de son efficacité, nous avons tous cet ingrédient dans notre frigo et elle est très simple simple à réaliser. Il s'agit de la technique du yaourt.

La connaissez-vous ? Prenez un yaourt nature dans votre frigo et laissez-le cinq jours sur votre plan de travail, à température ambiante, pour qu'il fermente. Versez-le dans la canalisation odorante. Vous pouvez faire couler un léger filet d'eau pour que le yaourt s'écoule jusqu'au bouchon qui pose problème. Laissez les bactéries lactiques agir pendant 48 heures idéalement. Elles vont éliminer les saletés malodorantes. Rincez ensuite avec de l'eau chaude.

Nous avons également découvert d'autres astuces (testées et approuvées) pour éviter que ces mauvaises odeurs reviennent :