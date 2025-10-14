De vrais signaux d'alerte : ces 6 bruits de chaudière sont à ne pas ignorer

Reconnaître les bruits et savoir comment réagir peut éviter qu'un simple désagrément ne se transforme en réparation coûteuse.
Ce bruit ne doit pas vous inquiéter. S'il devient plus fort, vérifiez vos radiateurs, de l'air est peut être emprisonné dans le système.
Cela peut avoir plusieurs causes : un problème avec le thermostat ou l'échangeur de chaleur, de la boue à l'intérieur de la chaudière, ou encore une surchauffe.
Il suffit simplement parfois de resserrer les vis du support qui maintient la chaudière. Si le bruit persiste, faite appel à un plombier.
Généralement, cela vient d'une pompe défectueuse. Il faut appeler un plombier pour qu'il la change.
Ces bruits sont tout à fait normaux car votre chaudière pompe de l'eau dans les tuyaux de la maison.
Soit le vase d'expansion est défectueux, soit le circulateur rencontre un défaut de pression, ou encore le corps de chauffe est en panne
Vous pouvez baisser la température de chauffe de l'eau, régler la vitesse du circulateur ou réduire la pression dans votre appareil en purgeant un ou plusieurs radiateurs.
