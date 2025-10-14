 Partagez cette info

De vrais signaux d'alerte : ces 6 bruits de chaudière sont à ne pas ignorer

Par Mathilde Saintilan

Certains bruits de chaudière doivent être pris au sérieux

Reconnaître les bruits et savoir comment réagir peut éviter qu'un simple désagrément ne se transforme en réparation coûteuse.

Si votre chaudière fait un gargouillement constant

Ce bruit ne doit pas vous inquiéter. S'il devient plus fort, vérifiez vos radiateurs, de l'air est peut être emprisonné dans le système.

En cas de bruit de claquement

Cela peut avoir plusieurs causes : un problème avec le thermostat ou l'échangeur de chaleur, de la boue à l'intérieur de la chaudière, ou encore une surchauffe.

Un son de vibration peut nécessiter la venue d'un technicien

Il suffit simplement parfois de resserrer les vis du support qui maintient la chaudière. Si le bruit persiste, faite appel à un plombier.

Un bruit d'avion qui décolle n'est pas bon signe

Généralement, cela vient d'une pompe défectueuse. Il faut appeler un plombier pour qu'il la change.

Des bruits d'eau ou de liquide sont rarement inquiétants

Ces bruits sont tout à fait normaux car votre chaudière pompe de l'eau dans les tuyaux de la maison.

Un bruit de sifflement peut avoir plusieurs causes

Soit le vase d'expansion est défectueux, soit le circulateur rencontre un défaut de pression, ou encore le corps de chauffe est en panne

Un geste simple peut régler le problème du bruit de sifflement

Vous pouvez baisser la température de chauffe de l'eau, régler la vitesse du circulateur ou réduire la pression dans votre appareil en purgeant un ou plusieurs radiateurs.

